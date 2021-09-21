Тилек Усупов намерен баллотироваться в депутаты ЖК по одномандатному округу

Общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов подал письменное уведомление в ЦИК КР об участии на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Заявление подано в порядке самовыдвижения. Общественный деятель намерен баллотироваться кандидатом по Октябрьскому избирательному округу № 28 на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Напоним, ранее заявления об участии на выборах депутатов ЖК КР поступило от кандидатов (в порядке самовыдвижения) Исаева Канатбека Кедейкановича, Сариева Акылбека Аблабековича и Малиева Арсланбека Касымакуновича, Дурсунова Атамша Латифовича, Ибраимова Санжара Кубанычбековича, Сейтказиева Анаша Токтосуновича, Танабаева Нурлана Исамидиновича, Курманова Байыша Жантаевича, Алтынбекова Айбека, Нурланбекова Актилека Нурланбековича, Насирова Абдижалила Жусуповича.

ЦИК напоминает, выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам продлится до 13 октября.