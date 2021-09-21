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В Кыргызстан пытались незаконно завезти 1011 голов крупного рогатого скота

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- ВБ
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Сотрудники Государственной налоговой службы на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты ввоза 865 голов крупного рогатого скота и 146 голов лошадей из стран ЕАЭС без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на пункте учета товаров "Ак-Тилек" задержаны грузовые автомашины, перевозившие 865 голов крупного рогатого скота и 135 голов лошадей. На пункте учета товаров "Чалдыбар" пытались завести 11 голов лошадей.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.


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URL: https://www.vb.kg/406743
Теги:
ГНС
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