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В Казахстане выявлен новый штамм коронавируса

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- Бакыт Стамов
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Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в Казахстане выявлен новый штамм коронавируса. Об этом передает корреспондент Tengrinews.kz.

В июле-августе этого года Минздрав провел генетическое исследование коронавирусной инфекции путем секвенирования положительных лабораторных проб от пациентов с коронавирусом. Хождение штамма Эта "Нигерия" выявлено в 4 регионах: Караганда - 1, Мангистау - 2, Павлодар - 1, Нур-Султан - 1.

По результатам секвенирования в Республике Казахстан насчитывается 96 штаммов (Дельта "Индийский штамм" - 57 (59,4%), Альфа "Британский" - 24 (25%), коронавирус "Ухань" - 10 (10,4%) и " Нигерия - 5 (5,2 процента) ", - говорится в сообщении.

О появлении штамма Eta стало известно в декабре 2020 года, и первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения от 15 сентября 2021 года, штамм Эта выявлен в 77 странах мира и относится к категории штаммов ВОЗ, требующих "контроля".

"Клинические симптомы включают штаммы альфа (Великобритания) и бета (Южная Африка) (высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, тяжелое заболевание и т. Д.)", - говорится в заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/406744
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