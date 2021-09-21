В Таджикистане убирают с полей недозревший урожай из-за нехватки воды

В Турсунзаде целые гектары риса пришлось скосить на сено. Причина – нерациональное и несправедливое распределение воды между хозяйствами. "Водный дефицит создан искусственно чиновниками, - считают фермеры. – Вода течет, как и прежде, а вот посевные земли уменьшились из-за того, что большую их часть продали под строительство домов". В проблеме разбиралось таджикистанское издание asiaplustj.info.

Дефицит воды в летнее время для орошения в Таджикистане, прежде всего, связан с неэффективным использованием водных ресурсов. Хотя республика лучше многих других бывших стран СССР обеспечена водными ресурсами.

По данным открытых источников, Таджикистан совсем немного зависит от трансграничных рек – всего на 16,7%.

А картина зависимости от трансграничных рек в других странах бывшего СССР выглядит следующим образом (в :

Туркменистан – 97,1

Молдова – 91,4

Узбекистан – 77,4

Азербайджан – 76,6

Украина – 62

Латвия – 52,8

Беларусь – 35,9

Литва – 37,5

Казахстан – 31,2

Армения – 11,7

Грузия – 8,2,

Россия – 4,3

Эстония – 0,8

Кыргызстан – 0.

Одним словом, воды в Таджикистане хватает с лихвой для обеспечения потребности населения и хозяйственной деятельности, но мы совершенно не можем эффективно доставлять и потреблять ее, особенно в сельском хозяйстве.

Когда не умеют распределить воду

Как пример неумелого управления водными ресурсами можно привести сегодняшнее положение в аграрном секторе города Турсунзаде.

Земли района страдают от чрезмерных посевов риса, огурцов, томатов, капусты, в общем, культур, которые потребляют много воды.

По нормативу для получения урожая 1 кг риса требуется 2 тысячи 400 литров воды. Если рис не потребляет достаточно воды, то зерна при отбеливании получатся ломкими и вместо риса производитель в лучшем случае получит дробленые зерна – сечку, а в худшем – птичий корм.

В этом году из-за недостатка воды многие фермеры и арендаторы скосили целые гектары недозрелого риса – колосья пойдут на корм скота, а солому, скорее всего, сожгут.

Ильхом Иброхимов, житель джамоата Сешанбе, в этом году не смог поехать на заработки в Россию, все свои сбережения вложил в выращивание риса. Арендовал гектар земли у знакомого фермера, в конце мая посадил рис рассадным способом, наняв работников. Однако, в конце августа вода перестала поступить на его поле, урожай засох в колосьях. Он остался в убытке.

По словам Бахтиёра Алимова, фермера, который занимается рисоводством с малых лет, этот год выдался слишком жарким и сухим. Не только рису, но и другим агрокультурам потребовалось много воды.

Но проблема еще и в том, что "вода не достигает многих полей, так как при ее распределении допускается несправедливость - идет бизнес, кто больше заплатит, тому и вода достается".

Кому нужно заплатить и сколько, об этом он предпочел молчать.

Почему в Центральной Азии вода стала дефицитной?

Скорее всего, речь идет об организациях, ответственных за водную инфраструктуру – это местный водхоз и ассоциация водопользователей.

Они собирают деньги у дехкан, а эффективность их работы желает оставлять лучшего.

О внедрении водосберегающих технологий в местных организациях водоснабжения не слышали даже краем уха. Изношенность оросительных систем и гидротехнических сооружений, эксплуатируемых в течение десятилетий, высокая энергоемкость и низкая производительность технологического оборудования и конструкций приводят к значительным потерям воды и высоким издержкам ее доставки до потребителей.

Фермер Бобосаид Кобулов считает, местная власть должна больше значения придавать работе системы водного хозяйства, чистке каналов и ирригационных систем.

А отношения ДФХ с водным хозяйством сводятся только к сбору средств за воду.

По словам фермера, водхозы заключают договоры, но система водного хозяйства не готова обеспечить водой фермерские поля вовремя.

- Например, в сентябре – октябре надо засеивать поле озимыми зерновыми, - говорит фермер. - Но в это время насосные станции не работают, они ссылаются на задолженность перед электросетью, которая будто бы опечатала их. Поэтому сев озимых производится поздно, часто не успеваем и переносим на весну, сеем яровые, которые дают в наших условиях невысокий урожай.

Когда начинается сезон орошения, в лучшем случае только в начале мая начинается обеспечение водой. К этому времени мы должны полить поле два-три раза. А водхоз опять вовремя воду дать не может, и урожая, соответственно, получается мало".

Таджикистан в числе расточителей воды

В недавнем докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) еще раз отмечалось нерациональное использование воды в регионе Центральной Азии. Так, уровень нагрузки на водные ресурсы в Узбекистане и Туркменистане специалисты ФАО оценили как критический, в Таджикистане как средний, в Кыргызстане и Казахстане чуть ниже среднего.

Как вырастить урожай на некачественных удобрениях?

Исследователи взяли за основу процент потребляемой воды от общих запасов возобновляемых водных ресурсов этих стран. Этот показатель называют также "водным стрессом".

Так, самое высокое потребление воды в сравнении с собственными возобновляемыми запасами водных ресурсов среди стран Центральной Азии отмечается в Туркменистане и Узбекистане - 169 и 144 процента от их водных запасов, соответственно.

В Таджикистане он составляет 62 процента, в Кыргызстане и Казахстане показатели использования пресной воды также превышают общемировой уровень и достигают 50 и 33 процентов, соответственно.

"Проблемы водоснабжения в сельском хозяйстве, такие как нехватка, загрязнение воды и ее чрезмерное использование, необходимо решать в срочном порядке, нужно преобразовать продовольственные системы и сделать их более устойчивыми, особенно учитывая, что мы противостоим негативным последствиям изменения климата", – говорит заместитель главы ФАО Мария Элена Семедо.

Что нужно делать?

Все просто – нужно научиться экономить водные ресурсы. Это можно достичь путем использования водосберегающих технологий, например капельного орошения. Эта мера экономит воду в 50 и больше раз, чем традиционный полив посредством оросительных каналов и арыков.

"Важнейшим направлением адаптации к изменению климата также является повышение устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям, создание засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, внедрение почво- и водосберегающих технологий, капельное орошение и т.д.", - говорит Мурод Эргашев, консультант по экологическим вопросам проекта Всемирного банка.

Кроме того, роль играет повышение финансовой устойчивости водного хозяйства за счет внедрения государственно-частного партнерства. Например, в Шахристанском районе несколько фермеров объединились и построили скважину для совместного пользования.

По мнению самих фермеров, тарифы нужно привязать к фактическим объемам потребления. В нашем примере из Турсунзаде, фермер, который потерял урожай от недостатка воды, будет платить за воду одинаково с теми, кто имел доступ к поливной воде в течение всего ирригационного сезона.