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ГУОБДД предлагает изменить схемы нескольких пассажирских маршрутов

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- Айжан Мамбеталиева
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Маршруты "Западный автовокзал Бишкек – Нижнечуйск", "Западный автовокзал Бишкек – Камышановка", "Западный автовокзал Бишкек – Жаны Пахта" и "Западный автовокзал Бишкек – Ак-Жар" обслуживает частное транспортное предприятие "KG-Транс" (пригородные маршруты №330. 326, 327 и 327А), всего на данных маршрутах работает 38 микроавтобусов осуществляющих перевозку пассажиров.

Автодорога "Бишкек – Международный аэропорт "Манас" имеет статус международного значения, относится к первой технической категории. Интенсивность движения на участке с 25 по 27 километр данной дороги составляет более 5000 единиц автомототранспортных средств в сутки, имеются места для разворота транспортных средств, с западной стороны установлен ограждающий проезжую часть забор. Так как данный участок автодороги не является населенным пунктом, допустимая скорость движения транспортных средств 90 километров в час.

Обследовав данный участок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с учетом удовлетворения потребности местного населения в обслуживании пассажирскими маршрутными автобусами, ГУОБДД МВД предложило кыргызской транспортной инспекции при министерстве транспорта и коммуникаций рассмотреть возможность изменения схемы движения указанных выше маршрутных транспортных средств, с заездом близ расположенные жилые массивы.


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URL: https://www.vb.kg/406754
Теги:
дороги, маршрутки, ГУОБДД
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