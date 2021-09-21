ГУОБДД предлагает изменить схемы нескольких пассажирских маршрутов

Маршруты "Западный автовокзал Бишкек – Нижнечуйск", "Западный автовокзал Бишкек – Камышановка", "Западный автовокзал Бишкек – Жаны Пахта" и "Западный автовокзал Бишкек – Ак-Жар" обслуживает частное транспортное предприятие "KG-Транс" (пригородные маршруты №330. 326, 327 и 327А), всего на данных маршрутах работает 38 микроавтобусов осуществляющих перевозку пассажиров.

Автодорога "Бишкек – Международный аэропорт "Манас" имеет статус международного значения, относится к первой технической категории. Интенсивность движения на участке с 25 по 27 километр данной дороги составляет более 5000 единиц автомототранспортных средств в сутки, имеются места для разворота транспортных средств, с западной стороны установлен ограждающий проезжую часть забор. Так как данный участок автодороги не является населенным пунктом, допустимая скорость движения транспортных средств 90 километров в час.

Обследовав данный участок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с учетом удовлетворения потребности местного населения в обслуживании пассажирскими маршрутными автобусами, ГУОБДД МВД предложило кыргызской транспортной инспекции при министерстве транспорта и коммуникаций рассмотреть возможность изменения схемы движения указанных выше маршрутных транспортных средств, с заездом близ расположенные жилые массивы.