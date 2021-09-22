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ОАО "Международный аэропорт Манас" с начала года обслужило 2,4 млн человек

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- Нина Ничипорова
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ОАО "Международный аэропорт Манас" с начала года обслужило 2 миллиона 404 тысячи 688 человек. Как сообщает пресс-служба ОАО "МАМ", из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 813 тысяч 547 человек, на международных - более полутора миллионов.

За этот период выполнено 20 тысяч 805 рейсов. Из них по международным направлениям -14 тысяч 286, а по внутренним - 6 тысяч 519.

Непосредственно аэропорт "Манас" обслужил более 11 тысяч рейсов. Пассажиропоток составил 1 миллион 289 тыс. 349 человек. Остальные рейсы выполнялись из аэропортов "Иссык Куль" и Ошского филиала ОАО "МАМ".

Как отметили в пресс-службе ОАО, по сравнению с прошлым годом увеличилось и количество рейсов, и количество авиапассажиров.


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URL: https://www.vb.kg/406757
Теги:
Кыргызстан, Аэропорт "Манас", пассажирские перевозки
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