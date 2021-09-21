В Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить 50 кг говядины

В столицах государств-членов ЕАЭС сравнили розничные цены на социально-значимые продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета КР.

По оперативным данным, максимальные средние цены на товары первой необходимости в августе текущего года по сравнению с остальными столицами государств-членов ЕАЭС, зафиксированы в Москве.

В августе среди столиц государств-членов ЕАЭС максимальная средняя розничная цена на масло сливочное (12,35 долларов за 1 килограмм) была отмечена в Москве, а минимальная розничная цена (4,04 долларов) - в Бишкеке. Также наиболее низкие цены на баранину (5,73 долларов за 1 килограмм) и муку пшеничную первого сорта (0,46 долларов за 1 килограмм) зафиксированы в Бишкеке.

Средние потребительские цены на основные продукты питания в столицах государств - членов ЕАЭС в августе 2021 года

(долларов за килограмм)

продукт г. Бишкек г. Нур-Султан г. Москва г. Минск Говядина 5,66 5,63 6,58 4,21 Баранина 5,73 7,01 8,32 - Масло сливочное 4,04 7,41 12,35 7,44 Молоко пастеризованное, литр 0,68 0,77 1,06 0,66 Яйца, десяток 1,08 0,97 1,20 1,09 Мука пшеничная первого сорта 0,46 0,56 0,71 0,50 Хлеб из муки первого сорта 0,60 0,40 0,95 0,55 Картофель 0,37 0,36 0,57 0,52

Также Нацстатском сообщает, что сравнительный анализ покупательной способности обладателей среднемесячной заработной платы по столицам отдельных государств-членов ЕАЭС свидетельствует о том, что в августе 2021 года по продуктам первой необходимости, в Бишкеке отставала от уровней в других столицах государств-членов ЕАЭС.

"Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить более 50 кг говядины, тогда как в Москве - в 4,1 раза больше (225,6 килограммов). В Нур-Султане на одну заработную плату можно приобрести более двух тонн хлеба, а в Бишкеке - в 3,8 раза меньше (527,4 килограмма)", - говоиртся в сообщении Нацстатскома.

г. Бишкек г. Нур-Султан г. Москва г. Минск Среднемесячная заработная плата в долл. 315,1 811,6 1 510,4 811,9

Покупательная способность среднемесячной заработной платы, в кг