В Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить 50 кг говядины

В столицах государств-членов ЕАЭС сравнили розничные цены на социально-значимые продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета КР.
По оперативным данным, максимальные средние цены на товары первой необходимости в августе текущего года по сравнению с остальными столицами государств-членов ЕАЭС, зафиксированы в Москве.
В августе среди столиц государств-членов ЕАЭС максимальная средняя розничная цена на масло сливочное (12,35 долларов за 1 килограмм) была отмечена в Москве, а минимальная розничная цена (4,04 долларов) - в Бишкеке. Также наиболее низкие цены на баранину (5,73 долларов за 1 килограмм) и муку пшеничную первого сорта (0,46 долларов за 1 килограмм) зафиксированы в Бишкеке.
Средние потребительские цены на основные продукты питания в столицах государств - членов ЕАЭС в августе 2021 года
(долларов за килограмм)
|продукт
|г. Бишкек
|г. Нур-Султан
|г. Москва
|г. Минск
|Говядина
|5,66
|5,63
|6,58
|4,21
|Баранина
|5,73
|7,01
|8,32
|-
|Масло сливочное
|4,04
|7,41
|12,35
|7,44
|Молоко пастеризованное, литр
|0,68
|0,77
|1,06
|0,66
|Яйца, десяток
|1,08
|0,97
|1,20
|1,09
|Мука пшеничная первого сорта
|0,46
|0,56
|0,71
|0,50
|Хлеб из муки первого сорта
|0,60
|0,40
|0,95
|0,55
|Картофель
|0,37
|0,36
|0,57
|0,52
Также Нацстатском сообщает, что сравнительный анализ покупательной способности обладателей среднемесячной заработной платы по столицам отдельных государств-членов ЕАЭС свидетельствует о том, что в августе 2021 года по продуктам первой необходимости, в Бишкеке отставала от уровней в других столицах государств-членов ЕАЭС.
"Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить более 50 кг говядины, тогда как в Москве - в 4,1 раза больше (225,6 килограммов). В Нур-Султане на одну заработную плату можно приобрести более двух тонн хлеба, а в Бишкеке - в 3,8 раза меньше (527,4 килограмма)", - говоиртся в сообщении Нацстатскома.
|г. Бишкек
|г. Нур-Султан
|г. Москва
|г. Минск
|Среднемесячная заработная плата в долл.
|315,1
|811,6
|1 510,4
|811,9
Покупательная способность среднемесячной заработной платы, в кг
|продукт
|г. Бишкек
|г. Нур-Султан
|г. Москва
|г. Минск
|Говядина
|55,6
|143,6
|225,6
|195,3
|Баранина
|55,0
|115,4
|178,5
|-
|Масло сливочное
|77,9
|109,2
|120,3
|110,4
|Молоко пастеризованное, литр
|462,7
|1 056,7
|1 404,8
|1 249,8
|Яйца, десяток
|292,4
|838,2
|1 239,7
|752,6
|Мука пшеничная первого сорта
|680,7
|1 453,6
|2 091,2
|1 636,6
|Хлеб из муки первого сорта
|527,4
|2 002,9
|1 571,2
|1 494,3
|Картофель
|844,5
|2 222,6
|2 596,3
|1 586,2