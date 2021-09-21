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В медцентре КГМА впервые сделали протез ушной раковины

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- Айжан Мамбеталиева
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В медицинском центре КГМА впервые изготовили протез ушной раковины или искусственное ухо двум пациентам: молодая женщине и мальчику - подростоку.

По словам, отоларинголога, к.м.н., микрохирурга Медицинского центра КГМА Шухрат Буваева протезирование уха может стать выходом для людей, по каким-либо причинам потерявшим ушную раковину или страдающим ее отсутствием с рождения. Помимо косметической функции, ушные протезы способны направлять слуховые волны в слуховой проход, тем самым улучшая слух, или служить опорой для очков и слуховых аппаратов. Выполненный из высококачественного медицинского силикона, ушной протез внешне ничем не отличается от здорового уха, полностью повторяет его конфигурацию, имеет натуральные пропорции и цвет, а по тактильным ощущениям напоминает настоящую человеческую кожу.

В кость вживляются титановые импланты, к которым магнитом легко фиксируется протез. Ушную раковину восстанавливают путем создания протеза из искусственных материалов. За образец в данном случае также берут здоровое ухо. Специалист, анапластолог Нурлан Осмоналиев строит его пространственную модель, используя 3D-сканеры. Искусственный аналог ушной раковины изготавливает по индивидуальным параметрам на основании этой модели.

Крепят такой протез при помощи систем, схожих с системами в стоматологии (область имплантации зубов). Для большей достоверности внешнего вида искусственного уха его могут собирать из 2–3 частей, каждая из которых вживляется в кости черепа отдельно. А затем, после надежной фиксации в костной ткани, эти части соединяются между собой при помощи сильных магнитов.

Протезирование ушных раковин проводится впервые в Средней Азии, что можно включить в разряд уникальных операций.


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URL: https://www.vb.kg/406759
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