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Исабеков: При такой поддержке Жапаров сможет решить вопрос с Кумтором

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- Бакыт Басарбек
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У президента Садыра Жапарова должно хватить политической воли довести до логического конца ситуацию с Кумтором. Об этом заявил экс-вице-спикер ЖК, автор ряда книг про Кумтор и юрист Кубанычбек Исабеков.

По его словам, у главы государства других вариантов не может быть.

"Тем более при такой поддержке народа. У него и другого выхода сейчас нет. Он же и пришёл к власти благодаря Кумтору. В любом случае сейчас повернуть вспять значит понести значительные потери, в том числе и для самого Жапарова. Во-первых, это доверие народа. Во-вторых, страна потеряет своё лицо, имидж. В-третьих, это ударит по инвестиционной привлекательности страны, - сказал Исабеков.

Юрист вновь напомнил про свое ранее предложение президенту.

"Я вновь предлагаю, как и раньше выйти Кыргызстану из состава "Центерры". Тем более для этого оснований более, чем достаточно. Я уже встречался с министром экономики Акылбеком Жапаровым, которому я изложил все доводы. Он сказал, чтобы все эти факты я изложил на бумаге для президента. Но ответа до сих пор я не никакого получил.

Напоминаю, в "Центерру Голд Инк." кроме месторождения "Кумтор" - запасом 716 тонн (Кыргызстан) вошли также месторождения золота "Бороо" и "Гацурт" (Монголия), а также "Рен" (штат Невада, США). Если учесть запасы последних трех месторождений на тот период времени, их общее количество насчитывалось в 6 раз меньше запасов месторождения "Кумтор". Соответственно, мы должны были владеть большим количеством акций чем 32,65%. Это первое.

Второе, необходимо подчеркнуть, что месторождение "Бороо" разработано и добыча "Центерры Голд Инк." составила около 42 тонн золота. С данного месторождения в бюджет Монгольской Народной Республики поступило более 80 миллионов долларов США, хотя она не владела никакими акциями Центерры. А Кыргызская Республика, владея 32,65% акций Центерры не получила в бюджет государства ни одного цента от реализации 42 тонн золота с месторождения "Бороо".

Месторождение "Рен" в США была продана "Центеррой Голд Инк." канадской компании "Баррик Голд Корпорейшн". Там запас золота был небольшой. И все же, с продажи данного месторождения Кыргызская Республика опять же не получила ни цента.

На сегодняшний день почти 98% дохода "Центерра Голд Инк." получает от месторождения "Кумтор". Кроме этого, за счет нашего месторождения, были приобретены Центеррой и другие месторождения в Монголии, в Турции, в Республике Тыва в Российской Федерации и в Канаде.

То есть мы вполне на законных основаниях можем потребовать свою долю со всех этих рудников", - отметил экс-спикер ЖК", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/406761
Теги:
Кубанычбек Исабеков, Садыр Жапаров, Кумтор
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