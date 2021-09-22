В мэрии прошла встреча с представителями экологической сферы

В муниципалитете Бишкека состоялась встреча первого вице-мэра Максатбека Сазыкулова с представителями экологической сферы.

На встрече присутствовали учредитель Общественного фонда "Эко деми" Айжан Чыныбаева, руководители городских служб, представители общественных объединений, эксперты и аналитики в области экологии и здоровья.

Исполнительный директор ОФ "Инициатива Арча" Дмитрий Ветошкин презентовал ряд мероприятий по озеленению столицы, среди них: введение моратория на вырубку деревьев, повышение эффективности расходов городского бюджета, направленных на приобретение посадочного материала, адаптированного для защиты города: деревья, кустарники. По итогам встречи вице-мэра поручил МП "Бишкекзеленхоз" совместно с представителями экологической сферы разработать план по озеленению столицы. Подобные площадки для общественных обсуждений будут организовываться постоянно.