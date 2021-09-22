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"В КР есть недобросовестные инвесторы, которые нанесли урон экологии"

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- Наталья Крайнова
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"К большому сожалению, в Кыргызстане есть случаи, когда недобросовестные инвесторы в погоне за большой прибылью и злоупотребляя общественным доверием, не позаботились должным образом, чтобы их деятельность не нанесла урон экологии", - подчеркнул президент КР Садыр Жапаров вчера, 21 сентября, в своем видеопослании на 76-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он особо отметил, что в соответствии с национальными законами кыргызские власти пресекают такую противоправную деятельность и затем вынуждены сами разбираться с экологическими последствиями, например, обеспечивая безопасную утилизацию вредных отходов, управление отвалами и хвостохранилищами.

"На протяжении трех десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выхода к морю, с целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. По нашей инициативе, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2002 год был объявлен "Международным годом гор", в том же году в Бишкеке прошел первый Глобальный горный саммит, а в 2018 году уже четвертый Всемирный горный форум. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН от "Группы друзей горных стран" мы инициируем, чтобы вновь объявить 2022 год - Международным годом гор, утвердить пятилетнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году созвать Глобальный саммит "Бишкек+25"", - сказал президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/406766
Теги:
ООН, Садыр Жапаров, экология, Кыргызстан
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