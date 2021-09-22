Мэрия ответила жителям "Кирпичного" по поводу транспорта

В Бишкеке пресс-служба мэрии ответила жителям района "Кирпичный", которые предлагали мэру приехать к ним на забитой маршрутке.

Пресс-служба муниципалитет сообщает, по информации управления городского транспорта на сегодняшний день жители "Кирпичного" могут пользоваться микроавтобусными маршрутами №121 ОсОО "АйЭл Транс" с плановым выходом 16 единиц автомашин, №176 ОсОО "Лига" с плановым выходом 15 единиц автомашин и маршрут №251 ОсОО "Куюн". Также, 20 августа 2021 года был задействован новый автобусный маршрут №17 ОсОО "Эко пассажирские перевозки", с охватом улиц Киргизская, Бельская, Сары-Челекская, Бухарская и Профессора Зимы.

В качестве информации УГТ сообщает о том, что при поступлении автобусов большой вместимости МП "БПАТП" планирует возобновить работу некоторых муниципальных маршрутов, в том числе и автобусный маршрут №4.