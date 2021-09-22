"Не стоит бояться, что наше золото не будут покупать на Лондонской бирже"

Политика президента Садыра Жапарова в отношении "Кумтора" правильная. Об этом заявил экс-глава Баткенской области, ветеран спецслужб Султанбай Айжигитов.

Также, касаясь вопроса об исключении ОАО "Кыргызалтын" из так называемого списка надежных поставщиков со стороны Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов он отметил что не стоит боятся принятого решения.

- Не стоит боятся того, что у нас не будут покупать золото на Лондонской бирже. Золото, как металлолом, продают сырьевые страны, а развитые используют его как финансовый актив и укрепление своей финансово-валютной системы, - отметил экс-глава Баткенской области.

По его словам, тот факт, что золото будет оставаться в стране – это положительный момент.

Как он считает, необходимо понять – что золото это не металл, а финансовый актив.

- Золото не нужно продавать как металлолом, а направить на усиление нашей финансово-валютной системы. Необходимо увеличивать золото-валютные резервы, после чего можно наращивать объемы денег, что позволит снизит дефицит денег, - говорит Султанбай Айжигитов.

Кроме того, создав фонд развития и заложив золото, можно привлекать дешевые и долгосрочные кредиты, считает он.

Напомним, 18 сентября 2021 года стало известно, что Лондонская ассоциация участников рынка даргоценных металлов исключила ОАО "Кыргызалтын", которое обладало исключительным правом экспорта золота с "Кумтора", из так называемого списка надежных поставщиков.

Чуть позже, министр финансов и экономики КР Акылбек Жапаров дал пояснение по сложившейся ситуации и отметил, что такое решение со стороны Лондонской ассоциации было прогнозируемым и правительство заблаговременно принялось искать альтернативные пути реализации золота, добытого на крупнейшем месторождении Кыргызстана.