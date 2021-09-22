Член Рабочей группы ЦИК разъяснила новые правила предвыборной агитации

Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 28 ноября т.г. Предвыборная агитация кандидатов будет запущена с 29 октября. О правилах предвыборной агитации наш разговор с членом Рабочей группы по вопросам информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации ЦИК Наргизой Нанакеевой.

Скажите, пожалуйста, когда начнется предвыборная агитация?

- Согласно календарному плану ЦИК, предвыборная агитация начнется 29 октября и закончится 27 ноября в 8.00, и с этого момента начинается день тишины.

Предвыборной агитации отводится особая роль в выборном процессе. В этот период избиратели узнают тех, за кого предстоит отдать голос в день выборов. Участниками предвыборной агитации является довольно-таки большое количество лиц. Кто это?

- Мы должны определиться, что такое информирование и что такое агитация. Агитацией могут заниматься граждане Кыргызской Республики, уполномоченные лица, представители политических партий, кандидаты. А информированием занимаются средства массовой информации, ЦИК и так далее.

У каждого в этот период есть свои правила, в этот раз претерпели ли они изменения?

- С принятием новой Конституции были внесены изменения в избирательное законодательство. ЦИК внесла изменения в Положение по правилам агитации и в Инструкцию по порядку проведения жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени политическим партиям и кандидатам. Что касается изменений о том, кто теперь может заниматься агитацией и кого можно к этому привлекать. Когда проходили выборы в местные кенеши, пользователи соцсетей выкладывали много видео, из которых было видно, как квартальные агитируют сами за политическую партию, а домкомы не пускают агитаторов других политических партий.

После этого был добавлен пункт, в соответствии с которым домкомы и квартальные, муниципальные и государственные служащие не могут быть агитаторами - это считается применением административного ресурса.

В то же время муниципальные и местные власти должны предоставить помещение для кандидатов, где они могут проводить агитационные встречи со своими избирателями?

- Есть места, в которых нельзя проводить предвыборную агитацию – это культовые учреждения, мечети, храмы. Бывали случаи, когда служители религиозного культа агитировали за определенную партию. В новом законодательстве это запрещено.

Были случаи, когда собирались целые стадионы, куда привозили артистов, певцов. Какие формы массовых встреч остались и будут применяться перед этими выборами?

- Законодательством запрещено проводить концерты, устраивать шоу, но при этом разрешено исполнение гимна.

Получается, что кандидаты в депутаты могут организовать какую-то встречу в закрытом помещении и рассказывать о своей программе?

- На прошлых выборах были случаи, когда политические партии привлекали эстрадных певцов и говорили, что это их агитаторы. Законом не запрещается нанимать эстрадных певцов как агитаторов.

Встречи с избирателями, а также изготовление рекламных стендов, брошюр - это все относится к агитационной кампании. Какие могут быть нарушения?

- Агитационные материалы - это те материалы, которые размещаются в СМИ, которые прошли аккредитацию в ЦИК и сопровождаются выходными данными. В выходных данных обязательно указывается заказчик, тираж и в обязательном порядке то, что этот материал оплачивается из средств избирательного фонда кандидата или политической партии.

Большая роль в предвыборной агитации принадлежит СМИ – печатным и интернет-изданиям, телевидению и радио. Есть и социальные сети. В чем разница, когда агитматериалы размещены в аккредитованном ЦИК СМИ или в социальных сетях? Кто будет следить за социальными сетями, ведь их сейчас очень много? Информация какого характера будет пресекаться?

- Если агитация проходит через СМИ, то отследить это довольно легко, а у социальных сетей возможности практически не ограничиваются. При регистрации партии указывают свою социальную страницу, но были случаи, когда на прошлых выборах еще не начался агитационный период, но уже шла агитация. Тогда мы, конечно же, привлекали к ответственности. Но если это фейковый аккаунт, то привлечь к ответственности практически невозможно.

Какие наказания предусмотрены за нарушения правил предвыборной агитации?

- Для кандидатов и партий - административное наказание вплоть до отстранения.