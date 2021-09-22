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12-летний Роман получил ожоги 90 % тела. Чуда не произошло, он умер

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- Светлана Лаптева
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Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", координационный совет российских соотечественников Кыргызстана, однополчане, друзья и знакомые выражают соболезнование семье Вячеслава Чупракова, который в свое время проходил службу в отряде "Скорпион".

Его сын, Роман Чупраков, 12 лет, получил сильнейший удар током - 90 процентов поражения тела. Несколько дней мальчик боролся за жизнь в ожоговом центре, но, к сожалению, сегодня умер.

Все эти дни мама и папа не отходили от сына. Кто переживал и молился за мальчика все эти дни надеялись, что Роман сможет выжить, но чуда не произошло.

Редакция VB.KG также выражает искренние соболезнования семье Вячеслава Чупракова.


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URL: https://www.vb.kg/406780
Теги:
ожог, похороны, Бишкек
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