12-летний Роман получил ожоги 90 % тела. Чуда не произошло, он умер

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", координационный совет российских соотечественников Кыргызстана, однополчане, друзья и знакомые выражают соболезнование семье Вячеслава Чупракова, который в свое время проходил службу в отряде "Скорпион".

Его сын, Роман Чупраков, 12 лет, получил сильнейший удар током - 90 процентов поражения тела. Несколько дней мальчик боролся за жизнь в ожоговом центре, но, к сожалению, сегодня умер.

Все эти дни мама и папа не отходили от сына. Кто переживал и молился за мальчика все эти дни надеялись, что Роман сможет выжить, но чуда не произошло.

Редакция VB.KG также выражает искренние соболезнования семье Вячеслава Чупракова.