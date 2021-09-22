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Атазов: Участие в выборах предателей и коррупционеров повлечет беспорядки

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- Оксана Гут
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Участие "вчерашних предателей" и "коррупционеров" в выборах Жогорку Кенеша может снова привести к беспорядкам. Об этом сегодня, 22 сентября, на заседании парламента заявил депутат от фракции "Ата Мекен" Шайлообек Атазов.

"Сам глава государства с трибуны ООН призывает к проведению честных выборов. Но несмотря на это, те, кто вчера предал Атамбаева, Жээнбекова, те же коррупционеры, продавшие наши земли, вошли в партию власти и идут на выборы. Если так пойдет, то завтра снова будут беспорядки. Нынешнее время требует, чтобы в парламенте сидели врачи, учителя, представители спорта и культуры", - выступил нардеп.

Он потребовал пригласить на заседание главу ЦИК Нуржан Шайлдабекову, чтобы заслушать информацию о подготовке к выборам.

"Глава ЦИК должна прийти сегодня и дать информацию, как работает с посольствами, мигрантами. Говорят, что сервер находится в руках одного человека. Мы должны услышать, пройдут ли выборы без препятствий", - сказал Атазов.


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URL: https://www.vb.kg/406782
Теги:
беспорядки, выборы, коррупция, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, ЦИК
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