Марипов предложил объявить 2022-й год - Годом дружбы с Саудовской Аравией

Председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в КР Ибрахима Аль Ради. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи Марипов отметил, что республика придает приоритетное значение дальнейшему поступательному развитию сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия, а также информировал о подготовке официального визита президента Садыра Жапарова в Саудовскую Аравию.

Улукбек Марипов подчеркнул, что в следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами и предложил объявить 2022 год Годом дружбы между народами Кыргызской Республики и Королевства Саудовской Аравии, в рамках которого можно провести различные мероприятия в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечается, что чрезвычайный и полномочный посол Ибрахим Аль Ради выразил поддержку инициативе главы кабинета министров.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.