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Кинокартина "Сальвадор Дали" вошел в программу кинофестивалей США и Японии

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- Айжан Мамбеталиева
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Кинокартина "Сальвадор Дали" режиссера Элдияра Мадакима вошел в конкурсную программу крупнейших кинофестивалей США и Японии.

Фильм будет участвовать с 5 по 14 ноября в международном детском кинофестивале в Чикаго (США).

Чикагский международный детский кинофестиваль - крупнейший в мире ежегодный фестиваль фильмов для детей, на котором транслируется 250 фильмов и видеороликов из 40 стран. Кинофестиваль был основан в 1983 году и считается первым конкурсным фестивалем детских фильмов в США. Киносмотр ежегодно знакомит американскую детскую аудиторию с новыми, разнообразными в культурном отношении фильмами для детей. Ежегодно фестиваль, в котором принимают участие 25 000 детей, взрослых и педагогов, а также более 100 режиссеров, программистов и знаменитостей, является одним из немногих фестивалей детских фильмов, удостоенных премии "Оскар".

Фильм, также отобран в конкурс 16-го международного кинофестиваля короткометражных фильмов и кинорынка в Саппоро (Япония), который пройдет с 12 ноября по 5 декабря.

Кинофестиваль является одним из крупнейших и наиболее значимых киносмотров короткометражного кино в Японии. Фестиваль демонстрирует международные и национальные фильмы, помимо показов организовывается кинорынок, где участники смогут установить контакты с японскими и международными кинематографистами, режиссёрами, продюсерами. Программа фестиваля включает: международный конкурс - ONE TITLE SECTION, международный конкурс - FILMMAKERS' SECTION, а также международный кинорынок.

Мировая премьера фильма состоится в 26-м Пусанском международном кинофестиваля в рамках конкурсной программы "Широкий угол" в октябре.

Кинокартина "Сальвадор Дали" рассказывает историю детства режиссера, который воспитывался в горной местности у своей бабушки. Каждый день маленькому Орозбеку приходится преодолевать большие расстояния и переправу через реку, чтобы добраться до школы, потому что именно здесь он может приблизиться к своей заветной мечте.

Кстати, съемки фильма проходили на малой родине режиссёра, Алайском районе зимой 2020 года. Оператором-постановщиком выступил Акжол Бекболотов. Звукорежиссер Калыбек Шерниязов. Композитор Мурзали Жээнбаев. Художник-постановщик Санжар Осмонбеков. Продюсеры Нурбек Айбашов и Элдияр Мадаким. Отметим, что режиссер Элдияр Мадаким, также является автором сценария фильма, монтажером и специалистом по цветокоррекции.

Главные роли сыграли: Дамир Нурмаматов, Кенеш Курманалиева, Аксулуу Токоева, Таалайкан Абазова и Уланбек Султангазиев.

Фильм снят на базе киностудии "Айтыш Фильм" при поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.


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URL: https://www.vb.kg/406799
Теги:
США, фестиваль, Япония, фильм
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