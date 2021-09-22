В Бишкеке ночью двое подростков угнали автомобиль

В Бишкеке двое несовершеннолетних парней угнали "Хонду-Одиссей". Сотрудники патрульной службы нашли их по "горячим следам", сообщает пресс-служба УПСМ.

20 сентября примерно в 00:30 часов в службу "102" ГУВД г. Бишкек поступил вызов об автоугоне.

Незамедлительно на место происшествия выехали инспекторы патрульной службы милиции. По приезде к ним обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые примерно в 00:20 часов на территории Октябрьского района угнали автомашину марки "Хонда-Одиссей" и скрылись в неизвестном направлении.

"На основании поступившего заявления, при проведении розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны подозреваемые У.А. 2004 года рождения и Б.Ч. 2006 года рождения. Они были доставлены в УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района г. Бишкек и начато досудебное производство на основании ст. 206 (Угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.