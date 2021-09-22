Бишкек украсил новый мурал по мотивам повести Айтматова "Белый пароход"

Новая работа арт-группы DOXA украсила столицу. В этот раз мурал сделали на стене школы-гимназии№ 13, около которой руководства отеля, расположенного неподалеку разбило новый уютный сквер. Теперь мальчик из "Белого парохода" - главное украшение этого сквера.

"Мы думаем образ этого мальчика надолго западал в душу любому, кто прочитал "Белый пароход" уж очень душевная получилась там история, а финал так вообще разбивает сердце. Хотелось бы, чтобы в жизни у каждого мальчишки и девчонки были папа и мама, а этот рисунок будет служить напоминанием", - написали на своей страницы в Инстаграм художники арт-группы DOXA.