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Бишкек украсил новый мурал по мотивам повести Айтматова "Белый пароход"

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- Айжан Мамбеталиева
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Новая работа арт-группы DOXA украсила столицу. В этот раз мурал сделали на стене школы-гимназии№ 13, около которой руководства отеля, расположенного неподалеку разбило новый уютный сквер. Теперь мальчик из "Белого парохода" - главное украшение этого сквера.

"Мы думаем образ этого мальчика надолго западал в душу любому, кто прочитал "Белый пароход" уж очень душевная получилась там история, а финал так вообще разбивает сердце. Хотелось бы, чтобы в жизни у каждого мальчишки и девчонки были папа и мама, а этот рисунок будет служить напоминанием", - написали на своей страницы в Инстаграм художники арт-группы DOXA.


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URL: https://www.vb.kg/406803
Теги:
Чингиз Айтматов, художник, Бишкек
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