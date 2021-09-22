В Подмосковье по настоянию жителей переносят миграционный центр

Единый миграционный центр, расположенный в подмосковном селе Путилково, уже в ноябре перенесут на новую площадку. Об этом сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

О конфликтной ситуации, складывающейся вокруг данного центра, путилковцы в последние месяцы заявляли не раз. И просили администрацию городского округа Красногорск, на территории которого разместился ЕМЦ, о переносе последнего в другое место. Сообщалось, что возле центра и близ расположенных жилых домов постоянно скапливается большое количество людей. Они перекрывают дорогу, нередко между ними вспыхивают конфликты, отмечались случаи "крайне безобразного" поведения мигрантов по отношению к местным жителям.

В какой-то момент правоохранительным органам даже приходилось принимать дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в микрорайоне. В местный отдел полиции были направлены дополнительные силы, усиленные наряды полиции круглосуточно патрулировали территорию вокруг ЕМЦ.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращения в МВД России и губернатору Московской области Андрею Воробьеву и призывал перенести ЕМЦ подальше от жилых районов. А первый заместитель начальника Главного управления региональной безопасности Подмосковья Владимир Герасименко в ходе встречи с жителями подчеркнул, что в данной ситуации их желание и планы правительства МО совпадают. Регион, по словам Герсименко, заинтересован в наличии мощного центра, способного на высоком современном уровне оказывать услуги иностранным гражданам по оформлению необходимых документов.

И вот проблема начала решаться. На оперативном совещании глава ГУ региональной безопасности Московской области Роман Каратаев доложил губернатору: "Мы по вашему поручению подобрали новую удобную площадку для оформления патентов, значит, соответственно, в ноябре месяце мы должны переехать на новую площадку. Миграционный центр в Путилково перестанет работать".

Ожидается, что его перенесут в поселение Вороновское в Новой Москве (территории, присоединённые к Москве в ходе масштабного проекта ее расширения, происшедшего в последние годы).

Единый миграционный центр в Путилково работает с апреля 2014 года. Он был создан в рамках реализации государственной миграционной политики в Московской области, с целью обеспечения доступности государственных услуг для иностранных граждан. В этот центр обращаются, в том числе, и трудовые мигранты из Кыргызстана.

Иностранные граждане, которые нарушают закон, должны выдворяться. Так заявил недавно губернатор региона Андрей Воробьев на оперативном совещании с правоохранительным блоком. "Понятно, что большое количество мигрантов работает в нашем регионе, мегаполисе. Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушают закон, должны быть выдворены отсюда. И им места нет в Подмосковье", - подчеркнул Воробьев.