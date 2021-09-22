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В Бишкеке транссексуалы устроили разборки на улице (видео)

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- Наталья Крайнова
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В социальных сетях Кыргызстана распространяется видео на котором трое транссексуалов устроили разборки с неизвестным мужчиной и сотрудниками милиции.

Как стало известно, это видео уже показали в телепрограмме "Телекузот" на КТРК.

В пресс-службе Патрульной милиции сообщили, инцидент произошел 19 сентября. Во время патрулирования милиционеры стали свидетелями конфликта трех "девушек" с мужчиной в 3 часа ночи у ночного клуба "Ретро Метро".

Как объяснил мужчина, конфликт с "девушками" произошел из-за того, что он назвал их "накаченными". На видео видно, что он нанес удар одному из трех транссексуалов.

Сообщается, что все участники конфликта были доставлены в УВД Первомайского района для разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/406812
Теги:
драка, Бишкек, Патрульная милиция
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