Павел Дятленко: чем опасен национализм в КР на фоне афганских событий

Именно национализм называют одной из угроз для государства Кыргызстан, стран Центральной Азии, который на фоне событий в Афганистане экстремисты могут использовать как орудие для раскачивания ситуации. В чем опасность этого феномена, и можно ли избежать самого страшного, - рассказал кандидат наук, доцент кафедры истории и культурологии Кыргызско-Российского Славянского университета Павел Дятленко.

Его выступление состоялось в рамках конференции, организованной фондом "Евразийцы-Новая волна": "Сохранение межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия – основа мира и стабильности государства".

По мнению ученого, рост национализма всегда является угрозой для существования современного государства и представляет собой неразрывное и комплексное сочетание идеологии, политики и политической психологии".

"Термин "национализм" в русскоязычной научной и политической традиции имеет негативное значение. В англоязычной научной и политической традиции этот термин не имеет такого отрицательного смысла, так как связан с гражданской нацией. Сейчас существуют разные классификации национализма, которые зависят от принадлежности к разным теориям. Самые распространенные из них – это конструктивистский, примордиальный этносимволизм. Основными типами национализма являются национализм большинства и национализм меньшинства", - рассказывает Дятленко.

Эксперт убежден, что крайне важна эффективная и взвешенная политика государства по регулированию отношений разных групп общества и согласованию их интересов. В качестве положительного примера можно привести советский опыт – политику интернационализма и дружбы народов.

"Феномен национализма стоит рассматривать как неразрывное и комплексное сочетание идеологии, политики и политической психологии. В современном мире национализм является инструментом мобилизации и управления людьми и их группами во внутренней и внешней политике, а в экономике – при борьбе за ресурсы.

Национализм может использоваться как инструмент в экономической борьбе. Пример – ресурсный национализм. Это борьба малых и средних стран за природные ресурсы против крупных корпораций. Или борьба местных сообществ за учет их интересов при разработке полезных ископаемых разными инвесторами.

Рост национализма всегда является угрозой для существования современного государства. Для нейтрализации этой угрозы крайне важен эффективный государственный контроль над этническим и языковым национализмом. Если националисты выходят из-под контроля государства, то они сами берут под контроль. Пример – современный националистический режим на Украине", - отметил он.

Дятленко напомнил, что этнический и языковой национализм представляют серьезную опасность для развития современных государств и обществ, так как вызывают долгосрочный раскол внутри общества, самоизоляцию от соседних стран, консервацию архаики, серьезные репутационные потери, ответные действия соседних государств.

"Рост этнического или языкового национализма характерны для обществ, которые находятся в состоянии глубокого кризиса или конфликта, а также слаборазвитых или находящихся в состоянии архаизации социумов.

Ослабить этнический и языковой национализм может участие страны в региональной интеграции, которая ускоряет внутренние модернизационные процессы, увеличивает горизонтальные социальные и гуманитарные связи, открывает новые возможности для успешной самореализации большого количества людей, значительно снижает риски межгосударственных конфликтов.

Достаточно посмотреть на соотношение населения республики и нашего исторического региона: население Кыргызстана составляет около 6,6 млн. человек, население пяти стран Центральной Азии – примерно 75 млн. чел., население стран ЕАЭС – 185 млн. человек, общее население постсоветских стран – около 300 млн. человек. Для кыргызстанцев развитие контактов с перечисленными территориями крайне перспективно и возвращает нас к естественному состоянию отношений с нашими соседями.

Для постсоветских стран есть разные работающие форматы региональной интеграции, речь об ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Именно развивающаяся евразийская интеграция способствует смягчению существующих экономических противоречий между Кыргызстаном и Казахстаном и более быстрому их решению.

В современном мире есть факторы, которые меняют этнический национализм. К ним относятся цифровизация, ускоренная урбанизация, массовая миграция, увеличение коммуникаций между людьми. Все это меняет образ жизни и тип экономики. В результате у новых поколений людей будет другая картина мира", - заявил эксперт.