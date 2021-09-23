Айдай и Канату выдали учебники, в которых не видно букв

Их мама Мадина просит помочь купить детям нормальные книги. И еще - уголь на зиму... Мадина круглая сирота, кроме нас с вами, помочь этой семье некому.

Живущая в погребе

Мадина Касымова выросла в детском доме. Отсюда и все ее проблемы. Своего угла нет, образования нет, профессия - чернорабочая. Сразу после детдома Мадина устроилась в строительную бригаду, ездила на шабашки. На работе Мадина познакомилась с мужчиной, имя которого она даже сейчас просит не упоминать. Боится его как огня - сначала он стал ее сожителем, а потом - личным тираном. Беременную Мадину он "носил на пинках". Вечно голодная и побитая, Мадина с трудом доносила малыша до положенного срока. Канатик родился с серьезным пороком сердца. Врачи еще в роддоме сказали, что нужно делать операцию, но копить деньги на нее не получалось - все уходило на еду и съемную квартиру. К этому времени Мадина уже перешла на более легкую работу - купила весы и стала взвешивать прохожих на Орто–Сайском рынке.

Сожитель Мадины пил. Он отбирал у нее заработанные деньги, не оставляя даже на продукты. Мадина решила сбежать от него, сняла комнатушку, вернее, землянку в районе Токольдоша - двери в комнату открывались, как погреб. Но девушку не сильно смущали бытовые неудобства - лишь бы было, где спать. Платила за эти "хоромы" она две с половиной тысячи сомов.

Но на этом мытарства женщины только начались. Оказалось, что Мадина снова беременна! А Канатик с каждым днем все слабел, у него появилась сильная одышка, малыш худел на глазах. Но Мадине некуда было деваться - каждый день зимой она выходила на улицу, ставила на асфальт весы и пыталась заработать хотя бы на еду.

В конце апреля 2012 года Мадину и Каната увидела бишкекчанка Камилла. Она увидела, что худая беременная женщина кормит чахлого младенца жирной самсой и дает ему запить прям из ковша холодную воду. Камилла - волонтер "Дизель"–форума - не смогла пройти мимо, она расспросила женщину о проблемах и создала тему на интернет–форуме "Дизель", где попросила помощи для этой маленькой семьи. С этого момента у Мадины появились десятки людей, которые поддержали ее и продолжают это делать уже девять лет. К сожалению, без посторонней помощи Мадина вряд ли когда–то научиться жить.

Тогда, в 2012 году, Мадину с Канатом удалось положить в больницу - мальчик был совсем плох. Всем миром стали собирать деньги на операцию. Когда сбор закрыли, Мадине уже пора было рожать дочь. К тому времени ее и Каната приютила многодетная семья, выделив им времянку. Мадина родила дочь и тут же легла в больницу с сыном. Крохотную Айдайку кормила грудью та женщина, которая дала кров Мадине, - в это время у нее был свой грудной малыш.

Новая жизнь

Каната прооперировали, добрые люди разрешили Мадине с сыном и дочкой пожить в благоустроенной квартире в центре города. Ежемесячно дизельчане привозили ей продуктовый пакет, которого хватало надолго. Мадина оформила пенсию по инвалидности на Каната, на эти деньги покупала лекарства для него.

Когда Айдай немного подросла, а Канатик окреп, Мадина переехала жить в центр помощи женщинам с детьми. Она работала, дети находились под присмотром в садике.

Конечно, добрые люди продолжали ей помогать, но уже больше по мелочи: одеждой детям, вкусняшками к праздникам. Через несколько лет Мадина встретила мужчину и стала с ним жить. Сначала у них все шло нормально, они вместе сняли дачу на Панораме, перебрались туда, разбили маленький огородик, оба работали. Но когда Мадина забеременла третьим ребенком, ситуация изменилась: мужчина отказался содержать многодетную семью. Женщина надеялась, что он оттает, увидев ребенка, работала на стройке до последнего дня - штукатурила стены, чтобы не быть обузой новому мужу. Но он все равно ушел, а она осталась с тремя детьми одна, накануне зимы в неотапливаемой даче, где нет даже водопроводной воды.

И снова выжить в диких условиях Мадине помогли добрые люди - регулярно она получала и продукты, и материальную помощь, чтобы платить за аренду дачи. Детские вещи, подгузники и смеси - все это было. И вот малышка подросла, ей скоро год. Мадина пока не может выйти на работу - сидеть с крохой некому. Но в этом году она посадила огород и сняла хороший урожай, который запасла на зиму.

- Мы сейчас не голодаем, дети учатся в школе - ходят в нее в соседнее село. Но сейчас у нас проблема - на двоих детей выдали только три книги. Да и те - в ужасном состоянии, там нет страниц, а кое–где не видно букв, они просто стерлись. Учительница сказала, что учебники можно купить, но где же я возьму столько денег? У нас даже на школьные принадлежности не было средств, спасибо, что волонтеры "Дизель"–форума подарили нам портфели и все, что нужно к школе. Я очень прошу, помогите моим детям нормально учиться, чтобы у них не было такой жизни, как у меня... Возможно, у кого–то эти учебники есть и просто так лежат. Подарите их нам, пожалуйста! - просит Мадина.

...И тут же спохватывается: "И уголь еще, пожалуйста, попросите, с дровами. А то прошлую зиму мы так мерзли. Топили раз в два дня, спали, прижавшись к печке и друг к другу".

Если вы готовы помочь, пожалуйста, свяжитесь с Мадиной по телефонам: 0 (995) 800–208 и 0 (755) 800–208.