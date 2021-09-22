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В общественном транспорте проводят рейды по профилактике Covid-19

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- Айжан Мамбеталиева
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Специалисты управления городского транспорта совместно с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека и транспортной инспекцией при министерстве транспорта и дорог КР ежедневно проверяют салоны общественного транспорта.

Во время рейда в общественном транспорте проверяют наличие санитайзеров, соблюдение санитарных норм, проводится разъяснительная беседа с водителями и пассажирами о соблюдении масочного режима в общественном транспорте.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы и наложены штрафы по статьям 150/1, 271/2 за не соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Штрафы оформлены в отношении водителей микроавтобусного маршрута ОсОО " Спейсталс" и "Ай-эль транс".


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URL: https://www.vb.kg/406816
Теги:
маршрутки, рейд, транспорт, Бишкек, мэрия
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