В общественном транспорте проводят рейды по профилактике Covid-19

Специалисты управления городского транспорта совместно с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека и транспортной инспекцией при министерстве транспорта и дорог КР ежедневно проверяют салоны общественного транспорта.

Во время рейда в общественном транспорте проверяют наличие санитайзеров, соблюдение санитарных норм, проводится разъяснительная беседа с водителями и пассажирами о соблюдении масочного режима в общественном транспорте.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы и наложены штрафы по статьям 150/1, 271/2 за не соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Штрафы оформлены в отношении водителей микроавтобусного маршрута ОсОО " Спейсталс" и "Ай-эль транс".