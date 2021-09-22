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Дипломаты КР в РФ помогают соотечественникам на местах

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- Евгений Денисенко
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Сотрудники посольство Кыргызстана в России осуществляют выезды в регионы страны для консульского обслуживания соотечественников. Такие мероприятия, по информации дипмиссии, проводятся на регулярной основе.

Очередные выезды были проведены в эти дни в Самару и Красноярск, в целях консульского обслуживания граждан КР, проживающих соответственно в Самарской области и в городах Норильск, Талнах и Дудинка Красноярского края. Встречи с согражданами проходили при содействии местных кыргызских диаспор.

В первом случае обратилось более 150, во втором – около 80 кыргызстанцев. Им было оказано содействие в оформлении и выдачи общегражданских паспортов, идентификационных карт, свидетельств на возвращении в Кыргызскую Республику, получении других справок, посетителей консультировали по различным вопросам консульско-правового характера.

Кыргызские дипломаты также встретились с заместителем главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимиром Бариновым. В ходе беседы была положительна отмечена роль и активность кыргызской диаспоры в жизни этого города, обсуждены планы по укреплению взаимодействия.

В посольстве отметили, что подобные консульские выезды организуются в целях защиты прав и интересов граждан Кыргызстана в России.

В рамках такой работы был осуществлен и оперативный выезд в одно из отделений МВД по вопросам миграции в Московской области. Здесь, как сообщалось, отказывают в продлении регистрации гражданам КР, которые получили новые паспорта в посольстве.

В ходе встречи с сотрудниками отделения выяснилось, что причиной отказа в постановке на миграционный учет явились неправильно оформленные трудовые договора. Юристы консульского отдела посольства совместно с полицейскими проконсультировали мигрантов по поводу подготовки документов в установленном порядке.


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URL: https://www.vb.kg/406818
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