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"Наблюдение за избирательным процессом - важный защитный механизм"

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- ВБ
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Интерес к выборам со стороны гражданского общества растет с каждым годом, и не важно какие это выборы – парламентские, в местные кенеши, президентские. Самое главное, гражданское общество не спит, гражданское общество наблюдает. Сегодня у нас в гостях советник по выборам общественного фонда "Общее дело" Талайбек Асылбеков.

Представители общественного фонда "Общее дело" будут осуществлять общественное наблюдение наравне с международными наблюдателями, гражданскими активистами. В чем заключаются цели и задачи общественного наблюдения?

- Наблюдение за избирательным процессом является очень важной процедурой и важным защитным механизмом честности выборов. Это одна из сдерживающих и уравновешивающих сил, которая определяет честность и жизнеспособность управления выборами. Равно как и участие в ней политических партий, кандидатов и других групп по интересам. Наблюдение способствует соответствию избирательного процесса правовой системе и предотвращает сомнительные действия.

Отчет наблюдателей перед общественностью повышает прозрачность процесса и подотчетность органов управления выборам. Согласно нашему избирательному законодательству, есть три вида наблюдателей – международные наблюдатели от международных институтов, которых могут приглашать как ЦИК, так и правительство, и президент. Есть просто наблюдатели от политических партий и кандидатов. В 2019 году было внесено изменение в конституционный Закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", в котором разграничили наблюдателей и включили новую статью об общественных наблюдателях. Общественные наблюдатели от некоммерческих организаций - это гражданское сообщество.

Если мы говорим об общественном фонде "Общее дело", у вас есть своя методология наблюдения, в чем она заключается?

- Общественный фонд "Общее дело" - довольно-таки молодая организация, но при этом имеющая опыт, так как это не первая кампания, где с нашей стороны ведутся независимый мониторинг и наблюдение. Чтобы наблюдение было эффективным, должен быть охвачен весь избирательный процесс, а не отдельная его часть, поэтому у нас есть и долгосрочное наблюдение, и краткосрочное. Долгосрочное наблюдение начинается с момента издания указа о президента о назначении выборов и охватывает подведение результатов, краткосрочные наблюдатели подключаются в день голосования и отслеживают сам процесс голосования.

Ваши долгосрочные наблюдатели уже начали наблюдение за процессом подготовки к выборам?

- До 2019 года наблюдатели должны были проходить процесс аккредитации в избирательных комиссиях. Сейчас идет процесс регистрации, наш общественный фонд уведомил ЦИК, предоставив все соответствующие документы. Охват у нас будет по всей республике, в каждой области есть региональные офисы, которые ведутся региональными координаторами. Сейчас завершается этап набора региональных долгосрочных наблюдателей.

Говоря про охват всей территории страны, сколько нужно общественных наблюдателей, как они проходят обучение?

- Квалификация наблюдателя, очень важный момент к набору штата долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, мы относимся к этому очень ответственно, набор проходит на конкурсной основе. Всех наблюдателей мы обучаем на предмет избирательного законодательства, механизмам самого наблюдения, у нас есть документация по заполнению отчетности. По республике участковых избирательных комиссий более 2,5 тысяч, поэтому по методологии есть выборка, которая могла бы дать общую картину с небольшой погрешностью 1-2%. Мы охватываем более 30% избирательных комиссий по всей республике.

Эти выборы будут проходить по новой избирательной системе.

- Мы предполагаем, что это первый опыт для избирателя по такой системе, могут возникнуть определенные трудности как разобраться. Потому что надо будет получить 2 бюллетеня, 1-й будет по одномандатным округам и второй бюллетень - по преференциальной системе, где в первой части надо проголосовать за политическую партию и во второй части будет 54 квадрата без фамилий. Эти механизмы избирателю надо понять. Процедура усложняется, это может немного затянуть сам процесс голосования.


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URL: https://www.vb.kg/406819
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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