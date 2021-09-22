MegaCom и госпредприятие "Инфоком" подписали Меморандум о сотрудничестве

В рамках взаимодействия по проектам развития цифровых услуг компания MegaCom и государственное предприятие "Инфоком" при Министерстве цифрового развития КР подписали Меморандума о сотрудничестве.

Официальная церемония подписания состоялась 22 сентября 2021 года в головном офисе MegaCom при участии генерального директора ЗАО "Альфа Телеком" Азата Базаркулова и директора ГП "Инфоком" Рыскулбека Осмоналиева.

"Планомерная трансформация из традиционной сотовой компании в оператора цифровых возможностей является одной из основополагающих целей ЗАО "Альфа Телеком". За последние годы компания MegaCom сумела добиться ощутимых результатов, внедрив актуальные цифровые решения в сферах телекоммуникаций, образования, здравоохранения, транспорта и других отраслях, и повысить доступность государственных услуг для населения республики. Мы считаем подписание Меморандума со стороны ЗАО "Альфа Телеком" и госпредприятия "Инфоком" важным шагом на пути к укреплению цифрового взаимодействия между ведущими предприятиями Кыргызской Республики, имеющими множество точек соприкосновения", - отметил в своём выступлении генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов.

Стороны выразили уверенность, что основы взаимовыгодного сотрудничества, заложенные в тексте Меморандума, благотворно отразятся на предоставлении потребителям выгодных и высококачественных мобильных решений, а также выведут на качественно новый уровень оперативное взаимодействие между ЗАО "Альфа Телеком" и ГП "Инфоком" и укрепят партнерские отношения в сфере применения современных технологичных инструментов цифрового маркетинга, обмена опытом и трудоустройства квалифицированных кадров, успешно завершивших обучение в IT-школе MegaCom.