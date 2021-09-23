Российские военные в Кыргызстане продолжают гуманитарную деятельность

Военнослужащие объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане провели очередную благотворительную акцию. И оказали гуманитарную помощь местной семье, находящейся в бедственном положении.

Российские военные, как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, совместно с представителями отделения "Милосердия" (основано при войсковом храме Александра Невского на территории "Канта") передали продукты, одежду и средства первой необходимости матери-одиночке с семью детьми. Младшим девочкам в ней еще не исполнилось семи лет.

А несколькими днями раньше представители личного состава этой базы побывали в подшефном доме-интернате в селе Красная речка Чуйской области. Военнослужащие "Канта" и члены их семей совместно с настоятелем храма Александра Невского храма собрали и передали воспитанникам интерната теплые вещи и предметы первой необходимости, а также более 250 килограммов продуктов.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, проведение подобных акций стало хорошей традицией российских военнослужащих в Кыргызстане. Они шефствуют над детскими домами, приютами и объединениями граждан с ограниченными возможностями на протяжении 16 лет с момента создания базы. И все эти годы также помогают малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Объединенная российская военная база "Кант" в Кыргызстане является частью Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении соединения имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.