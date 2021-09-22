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В Ленинском районе школьникам провели лекции в связи со стрельбой в Перми

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудники УВД Ленинского района города Бишкек провели профилактические лекции для старшеклассников средних общеобразовательных школ в связи с последними событиями со стрельбой в Пермском университете РФ. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По данным пресс-службы, сегодня инспекторами по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района Бишкека были проведены профилактические лекции среди учащихся старших классов в средней общеобразовательной школе №96.

"Данная лекция проводится в связи с последними событиями, стрельбой в Пермском университете РФ, которое было зафиксировано 20 сентября 2021 года.

Помимо этого, сотрудники милиции провели разъяснительные работы по кодексам Кыргызской Республики, а именно незаконном хранении оружия и касающейся ответственности несовершеннолетних за совершения преступления и проступка.

Сотрудники милиции УВД Ленинского района напомнили подросткам о необходимости соблюдения правопорядка и законности, как на улице, так и в стенах образовательных учреждений".


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URL: https://www.vb.kg/406831
Теги:
дети, Ленинский район, школа, Бишкек, УВД
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