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Французский генерал стал почетным доктором Академии наук Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Звание почетного доктора Национальной Академии Наук Кыргызской Республики присвоено генералу медицинской службы Вооруженных сил Франции Эрику Валаду.

Церемонию проводил Президент Академии наук, профессор Мурат Жуматаев.

Это звание является наградой за многие годы совместной работы награжденного и коллектива Института биотехнологии Национальной Академии Наук Кыргызской Республики под руководством профессора Асанкадыра Джунушова.

Данное кыргызско-французское сотрудничество в борьбе против зоонозных инфекций развивается с 2016 года, и оно будет способствовать улучшению санитарной безопасности животноводства и соответственно местного населения в рамках комплексного подхода "Единое здоровье".


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URL: https://www.vb.kg/406832
Теги:
Франция, Кыргызстан, Академия наук
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