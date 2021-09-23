Коллектив "Араванского хлопкозавода" вновь просит президента о помощи

Трудовой коллектив ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" в Ошской области вновь обратился к властям страны за помощью в разрешении их продолжающейся непростой ситуации. И хоть долгий инцидент недавно вроде пришел к своему логическому завершению, следователь ГКНБ прекратил дело за отсутствием состава преступления, предприятию вновь не дают работать, обрекая рабочих на голодное существование. Свое обращение коллектив завода направил президенту КР Садыру Жапарова, секретарю Совбеза Марату Иманкулову, генпрокурору Курманкулу Зулушеву, торага ЖК Таланту Мамытову и для сведения послу РФ в КР Николаю Удовиченко. Ниже приводим текст обращения:

"Трудовой коллектив ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" в Ошской области уже в который раз вынужден обратиться к Вам за помощью.

Напомним, в рамках досудебного производства, возбужденного 11 февраля 2020 года, следователь ГСБЭП при ПКР заручившись поддержкой суда, наложил арест на банковский счет ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була", на который поступили денежные средства в сумме 155 миллионов рубле, по договору займа от Российской компании ЗАО "Боллард" (г. Санкт-Петербург).

По версии следователя, эта сумма якобы получена преступным путем в России, а ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була" задействован в их легализации. Наши многочисленные жалобы о том, что поступившая сумма, полученая в России законно и не имеющая никакого отношения к бюджету Кыргызстана, это инвестиции частных предприятий РФ оставались без реагирования.

Деятельность некогда успешно работающего, крупнейшего предприятия на Юге Кыргызстана, построенного еще в 1953 году и успешно функционирующего благодаря Российскому инвестору, была прекращена.

Мы рабочие остались без работы (в сезон работали более 100 человек), крестьянские хлопкосеющие хозяйства остались без кредитования, (часть поступившей суммы была предназначена им для кредитования в счет будущего урожая), прекратились налоговые и страховые отчисления в счет наших пенсионных накоплений.

По нашим подсчётам. потери бюджета, финансовые, материальные и прочие потери хлопзавода, ущерб, причиненный нам работникам из-за длительного ареста, превысил сумму, наложенную арестом следователя.

Российские правоохранительные органы по запросу финпола в ходе проверок не установили преступное происхождение поступивших в Кыргызстан 155 000 000 рублей; не имеют претензии к перечисленным указанным выше денежным средствам налоговые органы России и банк г. Санкт-Петербурга, из которого переведены деньги в Кыргызстан. Озабоченность таким сложившемся положением выразила Генеральная прокуратора РФ, направив письмо в Генеральную прокуратору КР, поставив его на контроль.

27 августа 2021 года старший следователь ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по г. Ош и Ошской области М. Сулайманов прекратил досудебное производство за отсутствием признаков состава преступления.

Этим же постановлением отменил постановление суда г. Бишкек о наложении ареста на расходную часть банковского счета в ОАО "Айыл Банк", принадлежащего ОАО "Араванский хлопкозавод Ак-Була", в котором и находятся указанные выше денежные средства.

Казалось бы, поставлена точка в долгой, более чем полуторагодовой истории, связанная с незаконным арестом Российских инвестиций в Кыргызстан.

2 сентября директор хлопкозавода письменно обратился в Араванский филиал ОАО "Айыл Банк" чтобы снять арест и возобновить операции по расходной части банковского счета. Однако управляющая банком, письмом от 6 сентября отказалась исполнять постановление следователя, мотивируя отказ тем, что необходимо обратиться в суд.

Адвокат предприятия 7 сентября в прокуратуру Ошской области подал ходатайство с просьбой привлечь к ответственности управляющего банком за неисполнения постановления следователя. (Копия ходатайства для сведения направлена на электронную почту Президенту, Генеральному прокурору, Бизнес-омбудсмену Кыргызской Республики, послу РФ в КР, Председателю правления ОАО "Айыл Банк").

Прокуратора Ошской области ходатайство адвоката направила в прокуратуру Араванского района, от которой поступил ответ, общая суть которого сводится к тому, что …"снятие ареста находится на рассмотрении ОАО "Айыл Банк", …ими направлено письмо в Государственную службу финансовой разведки Кыргызской Республики.

От заместителя Председателя Правления ОАО "Айыл Банк" Б. Асанбаева поступило письмо директору хлопкозавода, в котором он написал, что хлопкозавод включен в Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в легализации (отмывания) преступных доходов и банк не вправе до исключения хлопкозавода из Перечня проводить операции по его счетам. При этом банк сообщил, что решения об исключения из Перечня принимается органом финансововй разведки по согласованию с компетентными органами.

Мы не поняли, при чем тут Перечень?

Да, как и предусмотрено Законом "О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" финразведка составляет такой Сводный санкционный перечень, который публикуется и размещается на официальном сайте органа финансовой разведки, в разделе "Перечни".

На сайте Финансовой разведке в "Сводном санкционном Перечне КР" ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була" не числится. Неужели имеется какой-то тайный Перечень, который в нарушение Конституционных норм неизвестен нам?

В силу ч. 12 ст. 123 УПК Кыргызской Республики наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления лица или органа, в производстве которых находится дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость, то есть в нашем случае следователем.

В ч. 3 ст. 1 УПК Кыргызской Республики установлено, что положения законов Кыргызской Республики, регулирующих порядок уголовного судопроизводства, подлежат применению только при условии включения их в Кодекс. В УПК Кыргызской Республики нет такого положения, что после принятия постановления о снятии ареста необходимо еще и согласование с компетентными органами КР.

Постановление следователя обязательно для исполнения руководителями организаций. Неисполнение постановления следователя влечет ответственность в соответствии с законом там четко прописано в ч. 3 ст.35 УПК Кыргызской Республики. Хлопкозавод продолжает простаивать, счета предприятия заблокированы.

Мы на своём горьком опыте убедились, что защита инвестиций и инвесторов, о котором много говорят в Кыргызстане, не подкрепляются конкретными делами.

Оно напоминает известное выражение Остапа Бендера "Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству". Принимаются хорошие программы, созданы комиссии отделы, по защите инвестиций, (даже при Генеральной прокуратуре), проводятся форумы.

На последний из них, 3-й Кыргызско-Российский, проведенный 19 августа 2021года на Иссык-Куле, был приглашен наш российский инвестор Александр Румянцев - председатель Совета Директоров ОАО "Араванский хлопзавод Ак-Була". Однако он не смог принять участие поскольку по базе данных погранслужбы Кыргызстана ему наложено ограничение по выезду и въезду в Республику в связи с данным делом.

Это надо же дойти до такого!

Александр Румянцев имеет благодарности и грамоты за влад в укрепление дружественных связей Санкт-Петербурга с Кыргызской Республикой и активную инвестиционную деятельность. Некоторые из них сохранившиеся у нас мы прилагаем к Обращению. Таким людям надо давать гражданство, сказал на одном из заседаний Жогорку Кенеша депутат У. Садиков. Такой запрет наложен еще нескольким российским инвесторам хлопкозавода.

Это мы пишем для сведения Уважаемому нами послу Российской Федерации в КР Николай Николаевичу Удовиченко.

По данным Национального статистического комитета в 2020 году поступление прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан по сравнению с 2019-м сократилось более чем в два раза. Из выступления депутата Н. Никитенко на заседании Жогорку Кенеша 16 сентября следует, что по итогам первого полугодия практически прекратился приток прямых иностранных инвестиций. Идет отрицательный рост экономики, хотя в соседних странах в Таджикистане он составил 8%, в Узбекистане 6%. Часть вины есть и в тех по чьей прихоти в этот период мы не работали, хотя у нас были хорошие предложения на привлечение российских инвестиций от областей, перерабатывающих хлопок.

Уместно будет отметить, что до ареста банковского счета только переплата по налогам предприятия составляла около 4 миллионов сомов. Это был определённый вклад в экономику страны.

Как уже отмечено выше мы не работали более полутора лет, не получали зарплату, пострадали наши семьи- дети; предприятие не отчисляло налоги и страховые взносы в счет нашей будущей пенсии. Мы ждали, когда разрешится это беспредел.

Кто понесет ответственность за это?

А те лица, которые незаконно арестовали банковский счет, воспрепятствовали и продолжают препятствовать, исправно получали зарплату и премиальные за свою так называемую деятельность. Их зарплата напрямую не связана с поступлением налогов в бюджет. А жаль!

Начинается сезон работы хлопкозавода, который на грани срыва, из-за неисполнения постановления следователя, о снятии ареста с банковского счета принятое им почти месяц назад.

Из-за невозможности использования полученных заемных денежных средств, предприятие продолжает нести убытки, которые суммарно нарастают каждый день.

Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич много делает для привлечений инвестиций в страну. Однако все его хорошие пожелания игнорируются.

Указом от 29 января 2021года Президент потребовал от Генеральной прокуратуры обеспечить неотвратимость ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц за нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательства, на незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства и (или) денежных операций, в том числе по их банковским счетам.

Обращаясь к Вам, просим срочно решить вопрос о возобновлении банковских операций по арестованному счету.

Дайте нам работать, нам надо кормить семьи; государству пойдут налоговые и страховые отчисления.

Предлагаем Курманкулу Токторалыевичу, Камчыбеку Кадыршаевичу!

-поощрить сотрудников прокуратуры Ошской области и сотрудников ГКНБ Ошской области тех, кто, внимательно изучив наше дело, без волокиты приняли решение о снятии ареста с банковского счета. Каждый день работы нашего предприятия - это, кроме того, вклад в экономику Кыргызстана. Это их реальный вклад.

-привлечь к ответственности лиц, как и потребовано Указом Президента от 29 января 2021года, допустивших незаконный арест банковского счета, приостановку предприятия, и продолжающих не выполнять Законы КР, из-за чего страдаем мы и экономика Кыргызстана.

Просили бы Жогорку Кенеш взять на контроль наше Обращение.

Сохранившиеся у нас копии грамот и благодарностей Российского инвестора В. Румянцева прилагаются".