В Кыргызстане на 23 сентября зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 44

Ош - 2

Чуйская область – 20

Ошская область - 2

Таласская область - 4

Нарынская область - 4

Иссык-кульская область – 12

Джалал-абадская область – 4

Баткенская область - 3

За весь период – 178 036.

За прошедшие сутки выздоровели 96 человека. Всего за весь период - 172 565.

За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. Всего – 2 595.

В стационарах на лечении находятся 553, а на амбулаторном 850 человек.