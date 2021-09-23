В Кыргызстане на 23 сентября зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 44
Ош - 2
Чуйская область – 20
Ошская область - 2
Таласская область - 4
Нарынская область - 4
Иссык-кульская область – 12
Джалал-абадская область – 4
Баткенская область - 3
За весь период – 178 036.
За прошедшие сутки выздоровели 96 человека. Всего за весь период - 172 565.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. Всего – 2 595.
В стационарах на лечении находятся 553, а на амбулаторном 850 человек.