Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 99.03 - 100.50

Заслуженного артиста Досмата Садыркулова уволили из театра оперы и балета

528  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заслуженного артиста, педагога Досмата Садыркулова уволили из театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбук".

"Заслуженный артист КР Досмат Садыркулов, 32 года верно служивший кыргызкому искусству, воспитавший немало классных танцовщиков,лауреатов международных конкурсов,в том числе первого в истории хореографического искусства Кыргызстана обладателя золотой премии, руководством КНАТОБ имени Абдыласа Малдыбаева уволен из театра. Считаю эти действия репрессией и гонением на меня за мою позицию по поддержке протестного движения молодой талантливой группы артистов балета за реформы, за прогресс и процветание кыргызского искусства!

Он также сообщил, что уволен, якобы за прогулы на работе.

Напомним, на прошедшей 13 сентября пресс-конференции артисты балета обратились к президенту страны с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. На пресс-конференции заслуженный артист, солист балета и педагог-репетитор театра оперы и балета Досмат Садыркулов сказал, что труппа театра вышла после отпуска 3 августа. Раннее говорилось, что трудовые соглашения будут составляться в сотрудничестве с артистам. В итоге артистам принесли уже окончательный вариант и попросили ознакомиться и подписать. Но они не согласны с некоторыми пунктами. Например, в договорах есть пункт, согласно которому артисты не имеют право давать какие-либо интервью ни в театре, ни за его пределами.

С марта 2020 года, Досмат Садыркулов выступал в поддержку артистов театра оперы и балета, отказавшихся выступать в коммерческом спектакле "Лебединое озеро".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406844
Теги:
балет, театр, увольнение, скандал, Театр оперы и балета
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  