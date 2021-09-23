Заслуженного артиста Досмата Садыркулова уволили из театра оперы и балета

Заслуженного артиста, педагога Досмата Садыркулова уволили из театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбук".

"Заслуженный артист КР Досмат Садыркулов, 32 года верно служивший кыргызкому искусству, воспитавший немало классных танцовщиков,лауреатов международных конкурсов,в том числе первого в истории хореографического искусства Кыргызстана обладателя золотой премии, руководством КНАТОБ имени Абдыласа Малдыбаева уволен из театра. Считаю эти действия репрессией и гонением на меня за мою позицию по поддержке протестного движения молодой талантливой группы артистов балета за реформы, за прогресс и процветание кыргызского искусства!

Он также сообщил, что уволен, якобы за прогулы на работе.

Напомним, на прошедшей 13 сентября пресс-конференции артисты балета обратились к президенту страны с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. На пресс-конференции заслуженный артист, солист балета и педагог-репетитор театра оперы и балета Досмат Садыркулов сказал, что труппа театра вышла после отпуска 3 августа. Раннее говорилось, что трудовые соглашения будут составляться в сотрудничестве с артистам. В итоге артистам принесли уже окончательный вариант и попросили ознакомиться и подписать. Но они не согласны с некоторыми пунктами. Например, в договорах есть пункт, согласно которому артисты не имеют право давать какие-либо интервью ни в театре, ни за его пределами.

С марта 2020 года, Досмат Садыркулов выступал в поддержку артистов театра оперы и балета, отказавшихся выступать в коммерческом спектакле "Лебединое озеро".