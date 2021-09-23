АБР: Экономика Кыргызстана восстановится во второй половине 2021 года

В Кыргызстане экономика восстановится во второй половине 2021 года, но последствия COVID-19, вероятно сохранятся. Об этом говорится в ежегодном главном экономическом отчете "Обновление Обзора развития Азии (ADO) 2021‟ от Азиатского банка развития (АБР).

Ожидается, что экономика КР восстановится во второй половине 2021 года по мере того, как горнодобывающая промышленность, торговля, другие услуги восстановятся после спада в прошлом году, однако отрицательные последствия пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), скорее всего, сохранятся, говорится отчете АБР.

Согласно отчету, рост экономики КР прогнозируется на уровне 3,5 процентов в 2021 году и 5 процентов в 2022 году, что соответствует первоначальным прогнозам, сделанным ранее в этом году. Однако в Обзоре развития Азии содержится предупреждение, что любые повторные волны пандемии или медленные темпы вакцинирования могут подорвать экономический рост страны, отметив, что границы открылись не в полном объеме, авиарейсы и дорожное движение возобновились не полностью, а доверие в деловых кругах остается низким.

"Учитывая благоприятные прогнозы торговых партнеров КР, мы в АБР с осторожным оптимизмом смотрим на экономический рост при восстановлении сектора услуг, несмотря на то, что страна продолжает ощущать воздействие COVID-19‟. Мы по-прежнему полностью поддерживаем Кыргызскую Республику в ее усилиях по борьбе с пандемией и восстановлению устойчивого экономического роста", - сказала директор АБР по КР Канокпан Лао-Арайя.

Инфляция цен на продовольствие остается высокой, так как цепочки поставок восстанавливаются медленно, и продолжается пассивное влияние снижения курса валюты на 20 процентов по отношению к доллару США в 2020 году. Учитывая постоянный и быстрый рост цен на продовольствие, АБР прогнозирует ускорение инфляции до 10 процентов в 2021 году, а затем замедление до 7 процентов в 2022 году.

В первом квартале 2021 года дефицит счета текущих операций составил 4,6 процента от валового внутреннего продукта. Экспорт сократился на 9,5 процентов, в основном за счет снижения экспорта золота и других металлов. Рост импорта машин и оборудования, одежды и сахара увеличил общий объем импорта на 40,2 процента, чему способствовали денежные переводы, которые были на 41 процент выше, чем за тот же период 2020 года.

В прошлом году АБР утвердил 70 миллионов долларов в рамках поддержки ответных мер на COVID-19 для Кыргызстана. В мае 2020 года был утвержден пакет кредитного и грантового финансирования в размере 50 миллионов долларов, чтобы помочь смягчить последствия пандемии на здоровье и социально-экономические условия, и 20 миллионов долларов в виде чрезвычайной помощи, чтобы помочь правительству укрепить сектор здравоохранения.

Для справки

Отмечается, что АБР стремится к созданию процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом усилий по искоренению крайней бедности. АБР создан в 1966 году, в него входят 68 государств-членов, из них 49 стран находятся в самом регионе.