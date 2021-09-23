Некоторые сайты госорганов недоступны для людей с инвалидностью

После недавно прошедшего круглого стола на тему доступности государственных сайтов для пользователей с инвалидностью, министерство цифрового развития официально обратилось в центр по стандартизации и метрологии при министерстве экономики и финансов. Целью обращения является начало работ по признанию руководства по доступности веб-контента для людей с инвалидностью "WCAG 2.1" национальным стандартом.

Во время круглого стола общественный фонд "Экспертные решения для реализации конвенции о правах инвалидов" при поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан" представил рекомендации для разработчиков сайтов по обеспечению инклюзивного доступа веб-контента.

В ходе презентации обсуждались барьеры, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в цифровом пространстве Кыргызстана и где стоит начинать культуру инклюзивности для их преодоления.

"Главной проблемой недоступности сайтов государственных органов для пользователей с инвалидностью является отсутствие в техническом задании для разработчиков четких требований", - подчеркнул депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Участникам встречи продемонстрировали как навигация сайтов не адаптирована под имеющиеся вспомогательные инструменты как синтезатор речи для пользователей с нарушением зрения.

К слову, 2018 году также был реализован синтезатор речи на кыргызском языке для смартфонов и компьютеров при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" и с тех пор является неотъемлемой частью жизни людей с инвалидностью по зрению. Он позволяет свободно читать электронные учебники, художественную литературу, интернет-сайты и полезные веб-ресурсы на кыргызском языке. Для некоторых пользователей это единственная возможность узнать внешний мир, развиваться и иметь профессиональные перспективы в будущем. Однако, многие сайты не приспособлены для озвучивания текстов и нуждаются в улучшении.