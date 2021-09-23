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В Facebook признали наличие пользователей с привилегиями

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Независимый надзорный совет Facebook (The Oversight Board) обсуждает смену политики в отношении аккаунтов с привилегированным статусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт совета.

Социальная сеть объявила о пересмотре политики после расследования одного из авторитетных американских изданий The Wall Street Journal. Журналисты изучили внутренние документы Facebook, рабочую переписку сотрудников и проекты презентаций, предназначенных для топ-менеджмента компании.

Выяснилось, что соцсеть разработала систему XCheck, предназначенную для защиты популярных аккаунтов, в частности знаменитостей, политиков, спортсменов и журналистов, от внешних вмешательств. В результате некоторые учетные записи, нарушавшие правила, оказываются недоступны для модераторов платформы.

Отмечается, что публикации рядовых пользователей удаляются автоматически после первой жалобы. А аккаунты знаменитостей защищены от модерации: их посты не проходят обычный для всех процесс модерации, во время которого платформа проверяет, соответствует ли содержание установленным правилам.

Критерии, по которым пользователи попадали в "белый список", - это освещение в прессе и влиятельность или популярность. По состоянию на 2020 год система XCheck защищала около 5,8 миллиона пользователей Facebook. И благодаря полученному иммунитету аккаунты из "белого списка" распространяли дезинформацию.

Вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг резко отверг серию статей The Wall Street Journal. Позицию журналистов он охарактеризовал как явную ложь и намеренно одностороннюю интерпретацию фактов.

"Это серьезные и сложные проблемы, и для нас абсолютно законно нести ответственность за то, как мы с ними справляемся. Но эти истории содержали преднамеренные неверные характеристики того, что мы пытаемся сделать, и приписывали вопиюще ложные мотивы руководству и сотрудникам Facebook", - говорится в заявлении Ника Клегга.

Сейчас независимый надзорный совет Facebook требует раскрыть правила работы системы XCheck и критерии добавления аккаунтов в привилегированный список. Руководство уже поблагодарило The Wall Street Journal за проведенное расследование и отметило "журналистов, которые пролили больше света на вопросы, касающиеся сферы ответственности надзорного совета".

Ранее Facebook подвергся критике за сокрытие результатов внутреннего исследования влияния социальных сетей на пользователей-подростков.


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URL: https://www.vb.kg/406849
Теги:
социальные сети
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