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Объединение турецких компаний намерено вступить в АДС при президенте КР

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке состоялась рабочая встреча Антикоррупционного делового совета (АДС) при президенте КР с председателем правления ОО "Предпринимателей, культуры, солидарности и дружбы Турция-Кыргызстан (ТУКИД) Лютфуллахом Шевки Сарылар.

Стороны выразили благодарность за возможность встретиться в дружественной обстановке и обсудить вопросы сотрудничества, в том числе вступление "ТУКИД" в АДС при президенте КР.

Как отметил, главный эксперт АДС Айдар Мамбеткадыров подобное сотрудничество дает положительный импульс и гарантии для плодотворного развития бизнеса между двумя странами.

Отметим, ТУКИД объединяет более 30 крупнейших турецких компаний.


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URL: https://www.vb.kg/406851
Теги:
бизнес, Турция, Кыргызстан
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