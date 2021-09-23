Объединение турецких компаний намерено вступить в АДС при президенте КР

В Бишкеке состоялась рабочая встреча Антикоррупционного делового совета (АДС) при президенте КР с председателем правления ОО "Предпринимателей, культуры, солидарности и дружбы Турция-Кыргызстан (ТУКИД) Лютфуллахом Шевки Сарылар.

Стороны выразили благодарность за возможность встретиться в дружественной обстановке и обсудить вопросы сотрудничества, в том числе вступление "ТУКИД" в АДС при президенте КР.

Как отметил, главный эксперт АДС Айдар Мамбеткадыров подобное сотрудничество дает положительный импульс и гарантии для плодотворного развития бизнеса между двумя странами.

Отметим, ТУКИД объединяет более 30 крупнейших турецких компаний.