Руслан Казакбаев встретился с высокопоставленными чиновниками США

В США в Нью-Йорке вчера,22 сентября, министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел встречу с помощником государственного секретаря США Дональдом Лу и старшим помощником президента США по вопросам национальной безопасности Эриком Грином. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Сообщается, что в начале встречи глава Министерства иностранных дел КР поздравил Дональда Лу с назначением на высокую должность.

В ходе встречи обсуждены итоги министерской встречи в формате "С5+1", а также другие актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки.

Американская сторона заявила о готовности дополнительно предоставить Кыргызстану вакцины от COVID-19, а также дальнейшему сотрудничеству в различных направлениях, включая дальнейшее укрепление демократических институтов.

Политики США в положительном ключе отозвались о проводимой сторонами работе по приему в Кыргызстане афганских студентов, кыргызской стороной отмечена приоритетность приема женщин-студентов.

Также отмечается, что достигнута договоренность поддерживать тесный контакт для совместной проработки обоюдовыгодных проектов, в особенности в торгово-экономической сфере.