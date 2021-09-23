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В ходе учения ШОС прошел день культуры Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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День культуры Кыргызстана состоялся на полигоне Донгуз в Оренбургской области. И был организован для участников проходящего сейчас здесь совместного военного антитеррористического командно-штабного учения "Мирная миссия -2021".

Кыргызские военнослужащие подготовили программу, одним из номеров которой стало групповое исполнение традиционного танца "Кара жорго".

"Кроме этого, в концертную программу входило исполнение песен на киргизском, русском и китайском языках, вызвавшее бурные аплодисменты зрителей", - прокомментировали в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Также для гостей был организован праздничный ужин, включающий традиционные для кыргызской кухни блюда: бешбармак, лепешки на тандыре, боорсоки.

Совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств – членов ШОС "Мирная миссия – 2021" проводится в период с 20 по 24 сентября 2021 года в Оренбургской области. Главными целями, как сообщается, являются совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировки войск (сил) при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции. А также - взаимное освоение основных тактических приемов и способов действий для обеспечения деятельности подразделений группировки войск (сил) под руководством совместного органа военного управления.

В учении принимают участие военнослужащие Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая, Пакистана, Республики Узбекистан, впервые в "Мирной миссии" задействован воинский контингент из Беларуси.


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URL: https://www.vb.kg/406854
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