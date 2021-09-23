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В ЕАЭС определили приоритеты макроэкономической политики

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Совет Евразийской экономической комиссии утвердил перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2021 – 2022 годы. Эти мероприятия сгруппированы в четыре направления, сообщили в Евразийской экономической политике.

Первое направление - обеспечение макроэкономической стабильности и формирование благоприятных условий для восстановления предпринимательской активности и наращивания объемов инвестиций. Предусматриваются меры по поддержанию стабильности цен путем реализации эффективной денежно-кредитной политики, развитию механизмов финансового рынка для привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов, обеспечению защиты конкуренции на трансграничных рынках, стимулированию перехода к расчетам в национальных валютах и другие меры.

Следующим пунктом идет создание благоприятных условий для развития производственной кооперации в обрабатывающей промышленности. В частности, предполагается развивать механизмы кредитования кооперации и производства совместно изготавливаемой продукции, разрабатывать и реализовывать евразийские межгосударственные программы, сформировать перечень совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных стать символами евразийской интеграции.

Также большое внимание уделено развитию научно-технологического и производственного потенциала ЕАЭС. Приоритеты здесь - выработка порядка взаимного информирования государств-союзников о планах в области фундаментальных и прикладных научных исследований, определение критериев совместных исследований, взаимодействие в области энергосбережения, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды.

И еще одно направление - расширение возможностей внутреннего рынка Союза и взаимовыгодных отношений с третьими странами. Для этого предусматривается расширение инструментов финансирования, используемых действующими институтами развития, разработка предложений по формированию общего биржевого рынка товаров, устранении существующих и недопущение возникновения новых препятствий на внутреннем рынке Союза. Особое внимание уделено позиционированию ЕАЭС как одного из центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского партнерства, а также развитию взаимовыгодных отношений с третьими странами, международными организациями и интеграционными объединениями.

Перечень включает мероприятия для осуществления странами и для реализации Комиссией, а также ожидаемый экономический эффект от их выполнения.

Напомним, основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2021 – 2022 годы были одобрены Высшим Евразийским экономическим советом 21 мая текущего года. В документе зафиксирован ориентир роста для стран Союза в 4,5–5,5 процента в год.


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URL: https://www.vb.kg/406855
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