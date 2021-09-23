Жапарову посоветовали с трибуны ООН рассказать о всех нарушениях канадцев

"Ситуация с Кумтором безусловно сейчас непростая, но крайне необходимая была для нас всех. Поэтому я, как и многие кыргызстанцы, поддерживаю инициативу президента в этом направлении". Таким мнением с редакцией VB.KG поделился председатель Координационного совета общественных советов госорганов, заведующий кафедрой "Экономика и управление" Международного университета КР, доктор экономических наук, профессор Толонбек Абдыров.

По его словам, за все эти годы народ прекрасно видел, что творилось там и картина, была, конечно, удручающая.

"Кумтор – это как назидание последующим поколениям, как нельзя вести бизнес с инвесторами. Так как последствия нам еще предстоит пережить: это разрушенные ледники, экология, цианиды. Все это в сумме является преступлением, в том числе, и с участием наших чиновников. Хотя в самой Канаде и других цивилизованных странах очень бережно относятся к ледникам", - сказал он.

Тем не менее, профессор убежден, что в информационном плане Кыргызстан мог бы задействовать более сильные ресурсы.

"Да, то, что мы сами хотим разрабатывать рудник – это понятно, но пока непонятно как мы будем действовать в этом направлении, то есть алгоритм действий не совсем проработан. По моему убеждению, необходимо задействовать сильные умы, так сказать, провести мозговой штурм. Не хочу быть оракулом, но как экономист и ученый, я уверен, что серьезные обвинения со стороны канадцев в наш адрес еще больше будут усиливаться. При этом, они не будут жалеть ресурсы, привлекая на свою сторону мировых специалистов экстра-класса: экономистов, юристов и экспертов по горнодобывающей промышленности. Насколько мы сможем дать соответствующий ответ – пока вопрос", - задался вопросом Толонбек Шакирович.

Президенту Жапарову экономист советует использовать трибуну ООН, чтобы рассказать о всех нарушениях руководства Центерры.

"Нужно использовать все возможности и трибуна ООН в этом отношении тоже будет не лишней. Заднего хода мы не сможем уже дать и поэтому нужно довести всю эту ситуацию до логического конца", - сказал он.

Что же касается продажи золота и решения Лондонской биржи, то здесь эксперт предлагает несколько вариантов.

"К примеру, нужно также ориентироваться на ювелирный рынок. Почему бы соответствующими законами не дать возможность развиться ювелирной промышленности в стране. Также это даст нам выход на мировой ювелирный рынок. И таких вариантов множество, но здесь нужно пересмотреть и проработать именно законы, но пока таких шагов я не вижу, к сожалению. Также нам самим нужно пополнять казну золотом, так сказать, на черный день", - добавил доктор экономических наук.