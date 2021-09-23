В Бишкеке определили победителей среди школ и детских садов по госязыку

В Бишкеке определили победителей конкурса, посвященного Дню госязыка среди школ и детских садов.

Управление образования столичной мэрии провело конкурс среди образовательных организаций столицы, посвященный Дню государственного языка.

Участники соревновались в номинациях "Лучший кабинет государственного языка" и "Лучшее сочинение".

Среди статусных гимназий первое место заняли ШГ №6 и ШГ №20, второе место – ШГ №39, третье место – ШГ №4.

Среди общеобразовательных школ лучшим кабинетом госязыка признан кабинет СШ №25, второе место за школой №84.

Среди дошкольных образовательных организаций в номинации "Лучший кабинет" первенство за детскими садами №118 и №181.

В конкурсе на лучшее сочинение среди школ с кыргызским языком обучения первое место заняла школа №69, второе место у школ №76 и 82, а третье место разделили школы №49 и 67.

В школах с русским языком обучения в конкурсе на лучшее сочинение первое место заняли учащиеся школы №1, второе место за школой №8, а третье у школ №61 и 73.