Модернизированы 4 крупных высоковольтных подстанции в Джалал-Абаде

Энергетики Джалал-Абадского предприятия высоковольтных электрических сетей – филиала ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" завершают модернизацию 4 крупных высоковольтных подстанций, обеспечивающих электроснабжение Джалал-Абадской области.

Так в ходе модернизации на подстанции 220/110/10 кВ "Кристалл" производятся работы по вводу второй очереди силового автотрансформатора АТ-1 мощностью 63 МВА.

На подстанции110/10 кВ "Ак-Коргон" завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по строительству второй очереди с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА.

На подстанции 110/10 кВ "Мырзажан" произведена замена силового трансформатора 6,3 МВА на 25 МВА.

На подстанции 110/35/6-10 кВ "Джалал-Абад" ведётся работа по запитке КРУН-10 от силового трансформатора Т-1 мощность 25 МВА для разгрузки перегруженного силового трансформатора Т-3 мощностью 4 МВА.

Выполняемые данные мероприятия направлены на повышение надежности электросетевого комплекса региона.