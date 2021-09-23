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Пожилым американцам разрешили получать три дозы вакцины от COVID-19

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В США одобрили использование третьей дозы вакцин от коронавируса для пожилых людей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило бустерную дозу вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19 для лиц старше 65 лет. Дополнительную, третью прививку также рекомендовано получать людям в возрасте 18-64 лет, которые могут столкнуться с серьезными осложнениями при заболевании COVID-19, речь идет о людях с хроническими заболеваниями и людях, чья профессиональная деятельность увеличивает их риск заражения.

"Это разрешение FDA на бустерные вакцины от COVID-19 является важной вехой в продолжающейся борьбе с этой болезнью", - сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, добавив, что дополнительные дозы необходимы для населения в целом.

Pfizer на прошлой неделе представила исследовательские данные, которые показали снижение иммунитета с течением времени, внешней группе консультантов FDA.

Отмечается, что для начала использования третьей дозы вакцины в США необходимо соответствующее решение Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC). Как предполагается, CDC может вынести это решение сегодня, 23 сентября.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что Белый дом рассматривает возможность предоставления в будущем третьей дозы вакцины некоторым группам населения. По его словам, применение бустерной дозы вакцинного препарата от COVID-19 может потребоваться тем, у кого ослаблен иммунитет.

Американская компания Pfizer намеревалась получить одобрение от регуляторов на применение третьей дозы своей вакцины с августа.


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URL: https://www.vb.kg/406874
Теги:
вакцина, США
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