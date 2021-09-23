Медиаэксперт: На предстоящих выборах возрастает значение региональных СМИ

О том, какая информационная кампания будет проведена во время подготовки к выборам депутатов Жогорку Кенеша, рассказал член Рабочей группы по вопросам информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации ЦИК, медиаэксперт Авланбек Джумабаев.

Прежде чем говорить о том, какой медиаплан составлен и реализуется в настоящее время Рабочей группой, давайте коснемся истории нашего выборного процесса и поговорим о предпосылках изменения избирательной системы.

- Как вам известно, ни в одном государстве мира не придумана идеальная выборная система, все страны находятся в поисках, в том числе и мы. За последние годы выборное законодательство было очень сильно изменено, появилось много прогрессивных элементов. В 2007 году были введены квоты для женщин, молодежи и представителей этносов Кыргызстана. Эти нормы в полной мере заработали с прошлого года, и мы уже видим результаты: возросла численность женщин-депутатов в местных кенешах.

На этом нововведения не заканчиваются. После октябрьских событий по результатам выборов в парламент вновь были введены изменения, предприняты попытки найти более эффективную выборную систему. В прошлом году избирательный процесс должен был начаться с выборов депутатов местных кенешей, но из-за пандемии эти выборы были перенесены на более поздний срок. При этом прошедшие в апреле 2021 года выборы в городах Ош, Токмак и Бишкек сразу стали сопровождаться грязными технологиями.

Если раньше до цифровизации голосования мы наблюдали "карусели", то потом политпартии и кандидаты начали использовать другие технологии. Например, Форма 2. В нашей стране идет активная трудовая миграция, как внутренняя, так и внешняя, поскольку в регионах нет работы, то люди приезжают работать в крупные города, и Форма 2 была введена в выборное законодательство, чтобы обеспечить права мигрантов. Это предложение было очень прогрессивным, но партии стали использовать его в своих интересах, в итоге это положение было ликвидировано. Теперь голосование будет идти по месту прописки.

За Формой 2 в октябре прошлого года, мы все помним, стояли резиновые дома, массовые прописки людей из регионов, что было незаконно. И до сих пор я не слышал, чтобы кто-то из сотрудников ГРС был привлечен к ответственности. Такие попытки кандидатов партий и привели к октябрьским событиям.

Плюс еще есть такое понятие, как админресурс, когда провластные партии используют врачей, учителей, которые получают зарплату из бюджета, плюс домкомы и квартальные, которых активно привлекают определенные партии и кандидатов. Также активно использовался подкуп голосов. Все это делалось, чтобы повлиять на волеизъявление граждан.

Изменения в выборном законодательстве вносятся для того чтобы, наши граждане смогли проголосовать без всякого давления?

- Выборное законодательство было изменено, введены много прогрессивных норм, квот, ведется работа по привлечению к выборам молодежи. Мы должны привлекать разные группы нашего общества, чтобы участвовать в выборах, делать нашу жизнь лучше.

Прозрачность и открытость выходят на первый план, поэтому в прошлом году по инициативе председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, в состав Рабочей группы по информированию и агитации были введены ведущие медиаэксперты, которые очень хорошо разбираются в медийном пространстве.

На прошлых выборах мы только рассматривали жалобы и нарушения выборного законодательства, а с этого года группа уже может участвовать в разработке контента информационных, образовательных, просветительских материалов.

Система голосования тоже изменилась, если раньше мы голосовали только по партийному списку, то сейчас у нас есть одномандатники. Голосование по партийному списку открытое, мы будем выбирать и партию, и кандидата. Это все отражается на проведении информационной и разъяснительной работы. За короткий срок мы должны объяснить избирателям, как это делается. Активным звеном в этом плане являются СМИ.

В нашей стране, где свобода слова оценивается очень высоко, еще и действуют социальные сети, поэтому мы начали работать и с блогерами тоже.

Получается, что у вашей Рабочей группы был выработан специальный медийный план и вы будете работать с различными группами избирательного процесса до выборов депутатов в Жогорку Кенеш. И одна из целевых групп - это представители СМИ, блогеры, молодёжные активисты, вы считаете, что с ними нужна особая работа для того, чтобы они не навредили этому избирательному процессу и его участникам? Какие встречи запланированы, какова тематика?

- Согласно разработанному медиаплану, мы уже провели серию встреч со студенческой молодежью. Где-то в онлайн режиме, где-то оффлайн. Они с удовольствием приходят в ЦИК. Члены ЦИК по тому же медиаплану провели серию встреч с женщинами-лидерами. У нас есть сеть женщин лидеров, и они могут стать тем информационным каналом, через который мы сможем рассылать всю информацию выборного процесса.

Какие нарушения вы намерены предотвратить именно во время агитационной кампании со стороны СМИ, блогеров и других участников социальных сетей?

- Раньше эта рабочая группа заседала по мере накопления жалоб, но сейчас мы решили, что будем собираться раз в неделю на заседания и принимать решения относительно нарушений тоже. Сейчас мы видим, что уже есть попытки преждевременного нарушения агитации, члены рабочей группы являются активными пользователями социальных сетей с огромным опытом проведения мониторинга, естественно, они видят где и что делается, проводится и мониторинг СМИ.

Есть заявительный характер, когда одна партия может пожаловаться на другую по поводу нарушения норм проведения информационной и агитационной работы. Есть форма мониторинга, когда мы видим, как в соцсетях пишут блогеры и журналисты. Если раньше мы встречались с журналистами-монополистами на информационной площадке, то сегодня блогеры стали активно влиять на общественное мнение. Теперь когда мы проводим встречи с журналистами, то приглашаем и блогеров. Они с удовольствием идут на контакт, потому что эти новшества для них тоже очень интересны, они тоже стремятся не нарушать правила, которые были установлены законом. Уже проведено несколько встреч по нашему медиаплану. Сейчас заложены поездки в регионы, мы не должны оставлять без внимания наших областных коллег.

Скажите, пожалуйста, почему в эту кампанию особое внимание региональным СМИ?

- Мы и раньше работали с ними. Но с введением одномандатного голосования регионам важно знать своих героев в лицо, в связи с этим актуальность региональных СМИ возрастает. Связь налажена через телеграмм-канал ШАЙЛОО2021, на котором можно получать оперативно самые актуальные новости по выборному процессу, а также познавательную информацию о смешанной избирательной системе, изменениях в законодательстве, пояснения по тем или иным решениям Центризбиркома.