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Торгующие поддельными ПЦР-тестами будут привлекать к ответственности

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- Айжан Мамбеталиева
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По республике начато досудебное производство по фактам незаконной торговлей поддельными ПЦР-тестами.

В ОВД КР зарегистрированы два факта в Ыссык-Атинском и Аламудунском районах Чуйской области и один факт в Таласской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области было установлены личности подозреваемых лиц.

Ими оказались А.Б., и Б.А.,.1996 года рождения и 25-летний Х.А., которые в последующем по подозрению в совершении преступления по статье 359 (подделка документов) УК КР были задержаны.

Еще один факт зарегистрирован в Манаском районе Таласской области. Установлено, что два сотрудника одной из частных лабораторий продают за 2 тысячи сомов поддельные ПЦР-тесты.

Данный факт так же зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное расследование по статье 359 (подделка документов).

Все указанные лица были установлены и задержаны.

Министерством внутренних дел в настоящее время осуществляются все следственные действия и профилактические мероприятия, принимаются меры, направленные на выявление лиц, причастных к незаконной деятельности.

МВД напоминает, что граждане торгующие поддельными ПЦР-тестами будут привлечены к ответственности согласно статье 359 (Подделка документов).


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URL: https://www.vb.kg/406881
Теги:
Аламудунский район, подделка, Таласская область, ПЦР, МВД
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