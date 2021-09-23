В Бишкеке в Международный день мира традиционно ударили в колокол

В Бишкеке отметили Международный день мира по программе ООН и поддержке Международного центра Рериха.

Организаторами выступили Кыргызско-Российский Славянский университет, Тянь-Шаньское общество Рерихов, Кыргызское общество Блокадников Ленинграда и Городской Совет ветеранов.

Во время церемонии открытия в Кыргызско-Российском Славянском университете традиционно ударили в колокол и все желающие могли расписаться на символической ленте мира.

На церемонии было много гостей, в том числе и студенты из Индии, представители посольства Российской Федерации в Кыргызской Республики, сотрудники посольства Индии в Кыргызской Республики, представители городского Совета ветеранов войн, правоохранителей и тружеников тыла, дети войны, директор общества греческого языка и культуры в Кыргызской Республики "Эллас", координатор Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", средней школы №24, проекта "Побратимство Памяти - побратимство школ", Тянь-Шаньского общества Рерихов, а также почетные гости, поэты, академики, доктора и кандидаты наук, профессора и преподаватели, аспиранты и студенты КРСУ.

Там же состоялся круглый стол "Мир и Культура-два священных оплота человечества".

На экране во время выступлений и презентаций мелькали фото известных исторических архитектурных ценностей, кадры войны и мира. Собравшие рассуждали о культуре, красоте, искусстве. О том, как тесно сплетены война и мир, и как призрачна граница между ними.

Представители поискового движения Кыргызстана проекта "Побратимство Памяти - побратимство школ" предложили образное восприятие самой трагедии: фото, на котором женщина с детьми и коляской проходит мимо памятника погибшим и пропавшим без вести в городе Шопоков. На самом памятнике высечены сотни имен солдат, не вернувшихся с войны.

Ученик СШ № 24 - участник этого проекта Султан Султанов рассказал, что важно в каждую семью вернуть информацию о судьбе каждого солдата, поэтому он и его одноклассники занимаются историей и боевым путем 40 отдельной стрелковой бригады. Они ищут места захоронения всех, кто был призван в бригаду из Фрунзе в 1941 году, чтобы рассказать об этом их семьям.

Надо отметить особое впечатление произвело чтение письма матери, в котором она призвала людей не воевать, ценить мир. От Кыргызстана обращение матери читала представитель городского совета ветеранов г Бишкек Калбюбю Мансеитова.

Заместитель председателя общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов рассказал на мероприятии о том, как трудно досталась блокадникам жизнь, и почему сами блокадники рассказывают о блокаде.

Участники отметили, что изучение собственной истории и истории других стран воспитывает в человеке уважение и к своей собственной, и другим культурам, что в свою очередь формирует ценности, которые в реальной жизни не позволяет поднять руку и разрушать те же памятники культуры, как это сделали талибы в свое время по отношению к каменному изваянию Будде. И потому очень важно заниматься образованием, самообразованием, учиться жить в культурах мира и науки.

Также состоялось награждение медалью "Дети войны" нескольких преподавателей вуза.

Участники празднования Международного дня мира в Бишкеке отметили, что люди устали от войн, терактов, вооруженных конфликтов и иных социальных напряжений. Общество хочет мира, уверенности в будущем, возможности спокойно трудиться, растить и воспитывать детей в заботе и любви, в уважении к своей стране, в уверенности в завтрашнем дне.

В заключение было подготовлено обращение к Правительству Кыргызстана поддержать предложение ООН о ежегодном праздновании Международного Дня Мира в Кыргызстане.

Отметим, как пояснили представители Международного центра Рериха, в этом году исполняется 75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (ООН), учрежденной странами победительницами во Второй мировой войне. В 2014 году 21 сентября по Решению Генеральной Ассамблеи ООН учрежден Всемирный, Международный День Мира.

Все это соотносится с деятельностью ООН по поддержанию мира и сохранению планетарного культурного наследия человечества. В Обращении в 2021 году Генерального Секретаря ООН господина Антониу Гуттейра, в связи с проведением международного Дня мира сказано: о необходимости "вместе достичь мира при глобальной солидарности в период пандемии, продвигаясь к более открытому и миролюбивому обществу". Поэтому Генеральный Секретарь ООН объявил 100 дневное затишье и перемирие, без войн и конфликтов до начала 21 сентября 2021 года.