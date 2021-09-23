Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 99.03 - 100.50

В Бишкеке в Международный день мира традиционно ударили в колокол

95  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке отметили Международный день мира по программе ООН и поддержке Международного центра Рериха.

Организаторами выступили Кыргызско-Российский Славянский университет, Тянь-Шаньское общество Рерихов, Кыргызское общество Блокадников Ленинграда и Городской Совет ветеранов.

Во время церемонии открытия в Кыргызско-Российском Славянском университете традиционно ударили в колокол и все желающие могли расписаться на символической ленте мира.

На церемонии было много гостей, в том числе и студенты из Индии, представители посольства Российской Федерации в Кыргызской Республики, сотрудники посольства Индии в Кыргызской Республики, представители городского Совета ветеранов войн, правоохранителей и тружеников тыла, дети войны, директор общества греческого языка и культуры в Кыргызской Республики "Эллас", координатор Поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", средней школы №24, проекта "Побратимство Памяти - побратимство школ", Тянь-Шаньского общества Рерихов, а также почетные гости, поэты, академики, доктора и кандидаты наук, профессора и преподаватели, аспиранты и студенты КРСУ.

Там же состоялся круглый стол "Мир и Культура-два священных оплота человечества".

На экране во время выступлений и презентаций мелькали фото известных исторических архитектурных ценностей, кадры войны и мира. Собравшие рассуждали о культуре, красоте, искусстве. О том, как тесно сплетены война и мир, и как призрачна граница между ними.

Представители поискового движения Кыргызстана проекта "Побратимство Памяти - побратимство школ" предложили образное восприятие самой трагедии: фото, на котором женщина с детьми и коляской проходит мимо памятника погибшим и пропавшим без вести в городе Шопоков. На самом памятнике высечены сотни имен солдат, не вернувшихся с войны.

Ученик СШ № 24 - участник этого проекта Султан Султанов рассказал, что важно в каждую семью вернуть информацию о судьбе каждого солдата, поэтому он и его одноклассники занимаются историей и боевым путем 40 отдельной стрелковой бригады. Они ищут места захоронения всех, кто был призван в бригаду из Фрунзе в 1941 году, чтобы рассказать об этом их семьям.

Надо отметить особое впечатление произвело чтение письма матери, в котором она призвала людей не воевать, ценить мир. От Кыргызстана обращение матери читала представитель городского совета ветеранов г Бишкек Калбюбю Мансеитова.

Заместитель председателя общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов рассказал на мероприятии о том, как трудно досталась блокадникам жизнь, и почему сами блокадники рассказывают о блокаде.

Участники отметили, что изучение собственной истории и истории других стран воспитывает в человеке уважение и к своей собственной, и другим культурам, что в свою очередь формирует ценности, которые в реальной жизни не позволяет поднять руку и разрушать те же памятники культуры, как это сделали талибы в свое время по отношению к каменному изваянию Будде. И потому очень важно заниматься образованием, самообразованием, учиться жить в культурах мира и науки.

Также состоялось награждение медалью "Дети войны" нескольких преподавателей вуза.

Участники празднования Международного дня мира в Бишкеке отметили, что люди устали от войн, терактов, вооруженных конфликтов и иных социальных напряжений. Общество хочет мира, уверенности в будущем, возможности спокойно трудиться, растить и воспитывать детей в заботе и любви, в уважении к своей стране, в уверенности в завтрашнем дне.

В заключение было подготовлено обращение к Правительству Кыргызстана поддержать предложение ООН о ежегодном праздновании Международного Дня Мира в Кыргызстане.

Отметим, как пояснили представители Международного центра Рериха, в этом году исполняется 75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (ООН), учрежденной странами победительницами во Второй мировой войне. В 2014 году 21 сентября по Решению Генеральной Ассамблеи ООН учрежден Всемирный, Международный День Мира.

Все это соотносится с деятельностью ООН по поддержанию мира и сохранению планетарного культурного наследия человечества. В Обращении в 2021 году Генерального Секретаря ООН господина Антониу Гуттейра, в связи с проведением международного Дня мира сказано: о необходимости "вместе достичь мира при глобальной солидарности в период пандемии, продвигаясь к более открытому и миролюбивому обществу". Поэтому Генеральный Секретарь ООН объявил 100 дневное затишье и перемирие, без войн и конфликтов до начала 21 сентября 2021 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406884
Теги:
ООН, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  