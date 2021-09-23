Из Жапарова пытаются сделать клон Жээнбекова

До старта предвыборной гонки осталось не так много времени. Однако политическая активность 75 партий и одномандатников (их точное количество пока неизвестно), намеревающихся участвовать в парламентских выборах, практически равна нулю - то ли политобъединения тщательно готовят свои выборные стратегии и программы, то ли в принципе не понимают, что надо делать.

Опытные представители политбомонда на фоне этого затишья используют устаревшие, но, по их мнению, действенные приемы привлечения к себе внимания общественности. Проводят политические "свадьбы".

Сначала о таком слиянии объявили представители партий "Ата Мекен" и "Реформа". Этому событию предшествовал совместный курултай, а также загадочные недомолвки со стороны лидеров обеих партий - не подтверждающих и не опровергающих намерение "пожениться".

После стало известно, что к выборам объединяются политические партии "Улуттар биримдиги" и "Мекен сакчысы". Причем лидером этого альянса станет экс–мэр южной столицы Мелис Мырзакматов.

Заработают ли партийцы голоса электората на создании объединений? Сомнительно, если учесть, что помимо самого факта "партийных свадеб" избирателям, видимо, ничего предлагать не собираются. Во всяком случае, социал–демократы и реформисты.

Союз "Улуттар биримдиги" и "Мекен сакчысы" хотя бы заявил о том, что намерен решать вопросы, связанные с безопасностью государственной границы и дальнейшего развития КР. А вот в новом объединении "Ата Мекен" - "Реформа" только констатировали, что "не могут пассивно наблюдать, как Кыргызстан скатывается к авторитаризму, как растет безработица и цены, как продолжается отток капитала, в том числе и человеческого".

При этом о конкретных шагах по решению этих проблем пока не говорится. Идеологический и программный кризис сегодня свойствен, судя по всему, для всех старых партий КР. Складывается впечатление, что за годы своего существования они не работали ни над структурой политических объединений, ни над содержанием - человеческим и идейным. И очень зря: в России, к примеру, на недавних парламентских выборах весьма неплохо себя показали коммунисты, развивавшиеся как партия все 30 лет независимости РФ и сумевшие сыграть на востребованности левых идей сегодня. Они стали вторыми после единороссов, на которых, понятное дело, работает весь админресурс России.

Впрочем, у нас свои реалии. И в них очевидно, что оппозиционные политобъединения не очень–то собираются предлагать полноценную предвыборную программу. Судя по всему, фрондеры считают, что можно создать предпосылки в политическом поле для реализации прошлогоднего сценария: ничего не делать на выборах, а потом поднять бучу, опротестовывая результаты якобы нечестного голосования.

Любопытно, что в эту игру пытаются втянуть президента. Жанар Акаев, который, как стало недавно известно, вошел в партию "Альянс", уже заявил на заседании ЖК, что на предстоящих выборах будет такая же обстановка, как на выборах 2020–го.

"Если выборы пройдут тихо, то это хорошо для страны и всех нас. В то же время президент должен сделать обращение к народу, так как некоторые партии используют его имя и обманывают этим людей. В обращении должен быть посыл, что президент не поддерживает какую–либо партию", - сказал Акаев.

Традиция давать вредные советы президенту в Кыргызстане развилась при Сооронбае Жээнбекове. Этот экс–президент прислушивался к любому бреду, который озвучивали представители либеральной общественности или прозападного политического крыла. Он, кстати, в своё время делал заявления о том, что никакую партию на выборах не поддерживает. И вообще отстранился от политических процессов, пустил их на самотек. Что получилось в результате, мы помним.

Сейчас тот же самый номер оппозиционеры хотят провернуть с действующим президентом. Хочется верить, что глава государства это понимает и не поведется на провокационные уловки, поскольку они нацелены на одно - отстранить Садыра Жапарова от политических процессов, тем самым превратив его во второго Жээнбекова.

В нынешней ситуации, когда народ ждет прихода реально новой власти, от президента требуется совсем другое - вовлеченность в выборный процесс. В том смысле, что Садыр Жапаров должен дать понять всем участникам выборной гонки, что он поддерживает всех, кто стремится во власть, чтобы сделать жизнь в КР лучше, что поддерживает здоровую конкуренцию среди молодых политиков и не позволит пройти в парламент толстосумам.

Республика впервые находится в ситуации смены элит, и удар по олигархам в политике уже нанесен. Теперь же нужно, чтобы на их место пришли новые люди. Но без внимания власти к выборам этого не случится.