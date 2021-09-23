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В ОВД Каракола пояснили, почему женщина оклеветала сотрудников милиции

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- Бакыт Басарбек
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В ОВД Каракола опровергли информацию о том, что сотрудники милиции столицы Иссык-Кульской области избили беременную женщину, вследствие чего у нее случился выкидыш. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы, в целях недопущения не обоснованного обвинения в адрес милиции, поясняют следующее:

"5 августа в ОВД г. Каракол обратилась с заявлением 22-летняя жительница областного центра А.А. о том, что в этот день в результате ссоры её избили родная сестра А.Г. и зять Т.Н. Поводом для ссоры стал паспорт, поставленный родной сестрой и зятем в залог без её согласия.

Заявление было зарегистрировано в ЕРПП ОВД г. Каракол и было начато досудебное производство по ст. 75 (Насилие в семье) Кодекса о проступках Кыргызской Республики. В рамках досудебного производства была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы, пострадавшей была нанесена легкий вред здоровью с кратковременным расстройством.

В ходе дальнейшего досудебного производства службой дознания ОВД г. Каракол были установлены причастность вины 32-летних супругов А.Г. и Т.Н. в совершении проступка в отношении А.А., выражавшийся в нанесении телесных повреждений. В связи с чем, им были выданы уведомлении о подозрении в совершении проступка, предусмотренное статьей 75 (Насилие в семье) Кодекса о проступках Кыргызской Республики. Все собранные материалы в рамках досудебного производства были переданы на рассмотрение Каракольского городского суда.

Все обвинения А.Г. в отношении милиции о том, что её избили сотрудники милиции, и у неё случилось выкидыш не что иное, как попытка избежать ответственности, и вместе с тем очернить правовые действия сотрудников милиции и ввести в заблуждение общественность", - говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/406890
Теги:
избиение, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, МВД, УВД
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